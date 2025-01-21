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Yaamava'春節活動 抽獎蛇表、現金

記者張宏／蒙特利公園市報導
Yaamava大客戶經理高彥。（記者張宏／攝影）
Yaamava大客戶經理高彥。（記者張宏／攝影）

Yaamava' Resort & Casino在春節期間舉辦一系類活動，民眾不僅好吃好玩，欣賞任賢齊演唱會，還有機會贏得8萬8888美元現金大獎和價值12萬元的Jason of Beverly Hills蛇表(sanke watch) 。

Yaamava連續數年贊助世界日報舉辦的年節展，今年也不例外。Yaamava大客戶經理高彥表示，因為其很多客人都住在這個區域。賭場在每年春節期間都會舉辦一系列慶祝活動，今年不僅在2月8日和9日舉辦任賢齊演唱會且，Yaamava賭場度假村有為期數天的慶祝活動，包括抽獎活動及在Hong Bao Kitchen和Serrano Buffet推出特色餐飲。值得一提的是， 賭場客人和拉斯維加斯的Palms酒店共享同等福利

在2月的每周四晚7點和8點，賭場會抽出兩名幸運兒獲得2500美元免費遊戲券，另外再抽出一名幸運兒，不僅能獲得2500美元免費遊戲券，還能獲得參加晚上9時的最終抽獎。而在晚上9時，將抽出四名幸運兒獲得價值8888美元的免費遊戲券、一名幸運兒獲得一輛2025年的雪佛蘭Corvette汽車。賭場最大獎將從2月1日至2月25日進場的客人中抽出，獎品不僅有一隻價值12萬美元的Jason of Beverly Hills蛇表，還有8萬8888美元的現金。

賭場還在春節特定時段推出傳統舞獅表演，同時為慶祝農曆新年，賭場的Serrano Buffet改變經營方式，在1月29日至2月5日推出為期八天的港式龍蝦美食，價格是每人64.95美元，先到先得，建議提前預訂座位。賭場還和本地以亞洲美食融合創新著稱的名廚Jet Tila合作，Jet Tila將接管賭場的高檔餐廳Hong Bao Kitchen，屆時會在1月29日至2月25日期間推出獨家限時菜單。

價值12萬美元的Jason of Beverly Hills蛇表。（Yaamav...
價值12萬美元的Jason of Beverly Hills蛇表。（Yaamava網站）
Yaamava大客戶經理高彥（左）接受世界日報洛杉磯社長于趾琴頒獎。（記者張宏／...
Yaamava大客戶經理高彥（左）接受世界日報洛杉磯社長于趾琴頒獎。（記者張宏／攝影）

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