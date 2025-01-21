世報年節展 抽出機票長江遊輪等大獎

阿罕布拉市黃先生（右）領取獎品LA Kings簽名球衣、簽名球。左為世界日報社長于趾琴。（記者啟鉻／攝影）

世界日報 連續兩天盛大舉辦年節展，最後一個令人期待環節大抽獎，有兩名世報讀者現場分別領取了H Mart 100美元代金禮券，以及LA Kings簽名球衣、簽名球。機票 和長江遊輪等大獎也已出抽出，中獎者自本月27日起至洛杉磯 世界日報大樓領取。

年節展主舞台大抽獎環節共抽出九個獲獎者，世報社長于趾琴在抽獎環節開始前表示，希望世界日報年節展能夠和大家一起迎接農曆新年，感受節慶傳統。于趾琴還在現場抽出頭獎以及其他八位獲得者；中華航空公司代表石嘉國抽取三等獎獲得者，即華航自洛杉磯（或安大略）前往任何一個華航亞洲航點來回機票（經濟艙）一張。

有兩位獲獎者在現場領取獎品，來自蒙地貝婁市的王女士現場領取H Mart 100美元代金禮券，她說，自己是多年世界日報讀者。還有來自阿罕布拉市的黃先生領取獎品LA Kings簽名球衣、簽名球。

所有獲獎資訊公布，請查閱中獎名單表格。

世界日報2025年節展現場大抽獎已於19日傍晚在活動主舞台上公開抽出。中獎者請攜帶有效身分證明，於2025年1月27日至2月14日至洛杉磯世界日報大樓領取。中獎者可委託親友，攜帶中獎者有效身分證明代為領獎。請注意，獎品僅限於世界日報大樓領取，不提供郵寄服務。

領獎地址：洛杉磯世界日報大樓，地址：1588 Corporate Center Drive, Monterey Park, CA 91754。

聯絡電話：323-268-4982 分機600

營業時間：上午9時至下午6時