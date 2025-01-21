世報年節展 抽出機票長江遊輪等大獎
世界日報連續兩天盛大舉辦年節展，最後一個令人期待環節大抽獎，有兩名世報讀者現場分別領取了H Mart 100美元代金禮券，以及LA Kings簽名球衣、簽名球。機票和長江遊輪等大獎也已出抽出，中獎者自本月27日起至洛杉磯世界日報大樓領取。
年節展主舞台大抽獎環節共抽出九個獲獎者，世報社長于趾琴在抽獎環節開始前表示，希望世界日報年節展能夠和大家一起迎接農曆新年，感受節慶傳統。于趾琴還在現場抽出頭獎以及其他八位獲得者；中華航空公司代表石嘉國抽取三等獎獲得者，即華航自洛杉磯（或安大略）前往任何一個華航亞洲航點來回機票（經濟艙）一張。
有兩位獲獎者在現場領取獎品，來自蒙地貝婁市的王女士現場領取H Mart 100美元代金禮券，她說，自己是多年世界日報讀者。還有來自阿罕布拉市的黃先生領取獎品LA Kings簽名球衣、簽名球。
所有獲獎資訊公布，請查閱中獎名單表格。
世界日報2025年節展現場大抽獎已於19日傍晚在活動主舞台上公開抽出。中獎者請攜帶有效身分證明，於2025年1月27日至2月14日至洛杉磯世界日報大樓領取。中獎者可委託親友，攜帶中獎者有效身分證明代為領獎。請注意，獎品僅限於世界日報大樓領取，不提供郵寄服務。
領獎地址：洛杉磯世界日報大樓，地址：1588 Corporate Center Drive, Monterey Park, CA 91754。
聯絡電話：323-268-4982 分機600
營業時間：上午9時至下午6時
詳細中獎信息可在世界日報報紙、世界日報App、世界新聞網(worldjournal.com)及世界日報社群平台上，輸入關鍵詞「現場大抽獎」查閱。世界日報再次感謝民眾參與「2025世界日報蒙市迎春年節展」，並祝賀大家蛇年行大運！
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