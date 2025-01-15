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65歲男保家園 僅靠一根水管

洛杉磯訊
John Carr用花園水管撲滅烈火，（Daily Mail）
John Carr用花園水管撲滅烈火，（Daily Mail）

洛杉磯野火肆虐，為了拯救自己的家園，一名65歲的年長男子，用花園水管撲滅烈火；他說，「生活中有些東西，是值得為之奮鬥的。」據悉，該男子滅火時，沒有消防人員相助。

根據Daily Mail的報導，65歲的John Carr不顧當局撤離警告，留下來保住父母在Palisades建造的繼承房屋。當火焰蔓延至他家後花園，並向房子靠近時，Carr跳過圍欄，抓起花園水管撲滅現場火勢；他整日整夜堅守家園，直至大火撲滅，期間， 這位勇敢的前飛行員傷到一根肋骨。

Carr表示，受火災影響的這棟房子是父母1960年建造，他在這裡居住一輩子，擁有太多回憶，「所以我認為應該竭盡所能拯救它，生命中有些東西值得為之奮鬥。如果我失去這幢房子，我將很難再建一所新房，也無法支付巨額的房產稅。」

在接受媒體採訪時， Carr平靜地走到家門口，清理花園池塘，在他的努力下，池塘奇蹟般地毫發無損。與此形成鮮明對比的是，很多鄰居的家只剩下一堆灰燼和廢墟。Carr指出，他奮力撲火時，沒有一名消防員相助，「如果有幾輛消防車滅火，消防員時刻留意此地的火災情況，這些房子都不會被燒毀。」

65歲的John Carr在烈火中保護父母留下的家園，沒有消防人員相助。（Dai...
65歲的John Carr在烈火中保護父母留下的家園，沒有消防人員相助。（Daily Mail）

洛杉磯

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