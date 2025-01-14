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閱報祕書／Contained指暫阻火勢蔓延 Controlled才是徹底撲滅

編譯陳盈霖／綜合報導
加州馬寶山野火（左側大區塊）和伊頓大火（右區塊）受控區域圖。（加州消防廳）
加州馬寶山野火（左側大區塊）和伊頓大火（右區塊）受控區域圖。（加州消防廳）

加州致命性山火持續焚燒，相關單位通常用「控制」（Contained）或「遏止」（Controlled）兩詞彙，解釋火災現場滅火進度，根據wildfiretoday.com，這兩個詞彙有些許差異。

根據「國家野火協調組」（National Wildfire Coordinating Group）的野火術語詞彙表（Glossary of Wildland Fire Terminology），「控制」（Contained）的定義是野火撲滅行動的狀態，指在火災及其可能引發的任何野火周圍已完成防火線建設，合理預期可阻止火災蔓延。該定義是基於完成的防火線百分比計算。若火災周長為1萬呎，其中8000呎周圍已建成防火線，那麼受控制的百分比就是80%。

加州大火持續焚燒，消防人員積極建立防火線。（NBC）
加州大火持續焚燒，消防人員積極建立防火線。（NBC）

「遏止」（Controlled）的定義，則是在火災周圍、任何可能引發火災的點與內部需保留的區域完成防火線建設，包括防火線著火側或附近未燒毀區域等，且冷卻所有對防火線有直接威脅的高溫點，合理預期防火線在可預測的條件下保持穩定。

兩者最重要的區別在於， 「控制」是火災蔓延情況暫時被阻止，進行清理工作。「遏止」意味著火災已被徹底撲滅，防火線附近的清理工作已完成，更穩固的阻止火災。

然即使火災被「控制」後，野外的消防員仍需加強清理防火線周邊區域，移除火災周圍及其他尚未燃燒的燃料。此舉非常重要，因它能確保火災無法突破防火線邊界，強風吹起星火即可能重新點燃火勢，這是每位野地消防員盡可能想避免的情況。

加州 山火 高溫

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