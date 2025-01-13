華裔醫生警告：這5樣東西別買 患癌風險高

近年來，彩虹糖因含有Red 40等色素受到批評。（Pexels）

美國一位華裔 醫生透露，他永遠不會在商店購買部分日常用品，因為這些產品有罹患癌症 風險。醫生提到的這些用品包括不粘鍋和塑料餐具、熱狗和冷盤等加工肉類，還包括小朋友喜歡的彩虹糖。

每日郵報（Dailymail）報導，整形外科博士Will Kang表示，他的妻子是腫瘤學家，從來不允許在商店購買五樣東西，因為它們與多種癌症有關。

Kang在IG上指出，他們避免使用某些器皿，包括不粘鍋和塑料餐具，尤其是黑色的，因為這些產品由全氟辛烷磺酸（PFAS）製成，也被稱為「永久化學物質」，這種微小化合物，需要數千年才能在環境或人體中分解，被認為會擾亂激素分泌並導致生育問題，還可能增加患乳腺癌和前列腺癌等癌症風險。此外，黑色塑料通常含高水平有毒化學物質，包括阻燃劑等，它們會在烹飪過程中滲入食物。

大量研究表明，加工肉類會增加年輕人罹患結腸癌的風險。（Pexels）

Kang告訴6萬多名粉絲，分享這些信息，是為幫助大家做出更健康的生活選擇。他表示，已不再購買熱狗和冷盤等加工肉類，因為大量研究表明，加工肉類會增加年輕人罹患結腸癌風險。與此同時，熱狗和冷盤等加工肉類含硝酸鹽（nitrates），這是用來保持肉類新鮮的化學物質；但加熱時，硝酸鹽會發生反應，轉化為N-亞硝基化學物質（NOC）。這些化學物質會損害結腸內壁細胞，使其更容易發生致癌 突變，並更有可能發展成癌細胞。

國際癌症研究機構（IARC）將加工肉類列為「1類致癌物」，這意味有明確證據表明，加工肉類可導致人類癌症。Kang表示，作為一個靠垃圾食品、冷盤和香腸長大的人，戒掉這些東西很困難，但他很高興做到了。

研究表明，加工肉類與年輕人結腸癌發病率上升有關。美國的早發性癌症發病率居世界第六，每10萬名50歲以下的人中，就有87人罹患癌症，而結腸癌是增長最快癌症之一。

此外，這名華裔醫師還表示，他會避免購買彩虹糖。近年來，該糖果因含Red 40等色素受批評。由於擔心激素失衡和患癌風險，Red 40已經在包括加州在內的一些州禁止使用。彩虹糖含有Red 40、Yellow 5、Blue 1以及其他染料，使糖果的顏色非常鮮艷，也含有苯，這是一種允許低含量使用的人類、動物致癌物。儘管這些快餐食物、零食具有很大誘惑，醫生建議，為健康著想，應避免食用。