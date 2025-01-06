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奇諾岡、東谷市華協 辦活動慶春節

記者啟鉻／綜合報導
東谷市往年元宵節活動由舞龍開場。（黃樹梧提供）
東谷市往年元宵節活動由舞龍開場。（黃樹梧提供）

南加內陸奇諾岡華協、東谷華美協會在2025華人傳統農曆蛇年春節期間，將舉辦盛大節慶活動。奇諾岡華協舉辦賀新春商貿文化展，東谷華美協會與市府聯合舉辦迎新春元宵節嘉年華。

據奇諾岡華協發布的資訊，將於2月8日（周六）在市中心購物餐飲步行街The shoppes舉辦賀新春商貿文化展，當天上午10時30分至下午3時，有特色文化表演、幸運抽獎、商攤集市、舞龍舞獅等豐富節目。

另據東谷華美協會創辦人黃樹梧消息，該協會與市府合辦東谷市元宵節嘉年華，時間在2月15日（周六）和16日（周日），上午11時30分持續到晚9時30分左右，地點7227-7447 Scholar Way ，有歌舞表演、國際美食攤位、商品展示、家庭生活展、醫療保險介紹、啤酒屋、藝術花展、送福春聯、有獎猜謎、親子遊戲等。黃樹梧表示，活動第二天的表演節目，由協會負責，希望通過活動，將中華農曆新年傳統文化傳播到整個東谷市。

庫卡蒙加牧場市（Rancho Cucamonga）1月18日和19日連續兩天舉辦迎蛇年春節活動，舉辦地點RC Sports Center（8303 Rochester Ave.）首日從上午11時至晚8時，次日至晚7時。活動內容包括文化表演、美食攤位、手工藝市集以及兒童遊樂區。活動還有啤酒花園和嘉年華遊樂設施。活動由加州文化節（California Culture Festival ）與市府聯合舉辦。

東谷元宵節活動表演。（黃樹梧提供）
東谷元宵節活動表演。（黃樹梧提供）
東谷元宵節美食攤位吸引多族裔民眾。（黃樹梧提供）
東谷元宵節美食攤位吸引多族裔民眾。（黃樹梧提供）

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