奇諾岡、東谷市華協 辦活動慶春節

東谷市往年元宵節活動由舞龍開場。（黃樹梧提供）

南加內陸奇諾岡華協、東谷華美協會在2025華人傳統農曆蛇年春節期間，將舉辦盛大節慶活動。奇諾岡華協舉辦賀新春商貿文化展，東谷華美協會與市府聯合舉辦迎新春元宵節 嘉年華。

據奇諾岡華協發布的資訊，將於2月8日（周六）在市中心購物餐飲步行街The shoppes舉辦賀新春商貿文化展，當天上午10時30分至下午3時，有特色文化表演、幸運抽獎、商攤集市、舞龍舞獅等豐富節目。

另據東谷華美協會創辦人黃樹梧消息，該協會與市府合辦東谷市元宵節嘉年華，時間在2月15日（周六）和16日（周日），上午11時30分持續到晚9時30分左右，地點7227-7447 Scholar Way ，有歌舞表演、國際美食攤位、商品展示、家庭生活展、醫療保險 介紹、啤酒屋、藝術花展、送福春聯、有獎猜謎、親子遊戲等。黃樹梧表示，活動第二天的表演節目，由協會負責，希望通過活動，將中華農曆新年傳統文化傳播到整個東谷市。