裝12個監控仍被盜 教委謝苗家貞自研防盜3招 獲警局認可

ABC學區教委謝苗家貞。（謝苗家貞提供）

喜瑞都 市（Cerritos）居民、ABC學區 教委謝苗家貞（Sophia Tse）的家曾被盜竊兩次。她指出，家中安裝12個監控警報器，都沒能阻攔竊賊。經過長時間的研究和實踐，她為自家設計三套防盜系統。謝苗家貞的這些防盜措施，還受到當地警局認可。近日，她被警局邀請去社區大會，分享防盜經驗。

謝苗家貞在喜瑞都市生活41年，對近幾年該市不斷增加的盜竊案，感到很氣憤。謝苗家貞說，她的家也曾被盜兩次，是治安變差的直接受害者。「你不親身經歷，根本體會不到被盜人的感覺。」謝苗家貞表示，家中被盜，帶給她極大憤怒和恐懼；加上幾年前先生在外地工作，她常常獨居在家，為保衛家中安全，這幾年構想並實施數個防盜措施，並且獲得當地警局認可。

窗戶上的鐵絲紗網。（謝苗家貞提供）

安裝鐵絲紗網

第一個防盜措施，就是安裝鐵絲紗網。謝苗家貞表示，這種鐵絲紗網密度高，安裝後不容易打開。因為很多入室盜竊案，小偷是以打破玻璃窗或玻璃門進入室內。安裝鐵絲紗窗後，盜賊即使打破玻璃，也很難闖入第二層（鐵絲紗網）保障。與一般鐵窗防護網相比，這種鐵紗網較美觀透氣。從外面看不到屋內，但從屋內可以看到外面。唯一缺點是會阻擋部分光線。謝苗家貞說，她家約十個窗戶和陽台門都安裝這種鐵絲紗網，一共花費1萬2000美元至1萬4000美元。雖然不便宜，但她認為是值得的投資 。

前門安裝有竹子造型的鐵門，為住家安全增添又一道防護。（謝苗家貞提供）

門外再裝鐵門

第二個防盜措施，是在門外安裝鐵門。謝苗家貞家門外的鐵門與一般不同，是竹子造型。她說，這是她從一個圖書館的鐵門設計得來的靈感。既增加家的安全性，又不破壞房子美感，一舉兩得。此外，在門外額外添加一層鐵門，能增加與盜賊的距離；盜賊一旦靠近，給屋主更多反應時間。

雙門鈴分親疏

第三是安裝雙門鈴。她家除一個普通門鈴外，還「暗藏」另一個門鈴。這個秘密門鈴，只有她的家人、親屬、好朋友知道。屋外有人按門鈴時，謝苗家貞能通過哪個門鈴嚮，對按門鈴的人有大致判斷。

此前，謝苗家貞家還安裝超過12個帶警鈴的攝像頭。不過即便這樣，她家仍兩次被盜。她說，其實小偷都是在遠處暗中觀察，等家中的人離開，再實施盜竊。這些監控警報，雖然可連接屋主手機，實時提醒有人靠近或進入院子，但因警報有時會太過頻繁（非小偷靠近也會提醒）或屋主工作忙，可能忽略真正的盜竊警報。又或者屋主即使通過監控發現家中被盜，但如今竊賊作案手法專業，幾分鐘就完成盜竊；而從屋主報警到警察響應，可能需要更多時間，往往來不及阻止盜竊發生。

謝苗家貞在社區會議上分享防盜經驗後，不少民眾帶著好奇心到她家參觀，都對她的這些設施讚不絕口。