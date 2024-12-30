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南加最佳居住區 聖塔芭芭拉卻存在致命風險

記者邵敏／聖塔芭芭拉綜合報導
聖塔芭芭拉經常被人暱稱為「美國里維埃拉」（American Riviera）。（記者邵敏／攝影）
聖塔芭芭拉經常被人暱稱為「美國里維埃拉」（American Riviera）。（記者邵敏／攝影）

南加聖塔芭芭拉(Santa Barbara)，以近乎完美的天氣，被美國新聞（US News）評為2024至2025年全美最適合居住的地方；但專家警告，氣候變遷帶來的威脅，包括海平面上升、海岸侵蝕、山體滑坡、降雨模式變化、以及山火肆虐等，都有可能威脅當地社區。

聖塔芭芭拉名流聚集，這座加州沿海城市，經常被人暱稱為「美國里維埃拉（American Riviera，里維埃拉是高質量生活環境的代稱）」。聖塔芭芭拉以極佳氣候聞名，常年平均氣溫在華氏55度至65度之間，每年多達329天晴朗，意味著這里是戶外運動愛好者的理想之地。

南加聖塔芭芭拉，因其完美天氣，被美國新聞（US News）評為2024至2025...
南加聖塔芭芭拉，因其完美天氣，被美國新聞（US News）評為2024至2025年全美最適合居住的地方。（記者邵敏／攝影）

每日郵報（Daily Mail）報導，聖塔芭芭拉田園詩般的自然環境，最近幾年越來越受氣候變遷帶來的影響，山火就是其中之一。追蹤氣候威脅的ClimateCheck估計，聖塔芭芭拉約85%的建築面臨極高的山火風險。除山火外，降雨模式的變化，也給當地帶來巨大威脅。

今年2月，加州數日內遭遇幾乎相當於半年降雨量的暴雨襲擊，造成嚴重破壞，聖塔芭芭拉有許多房屋被沖垮或嚴重受損。照片顯示，懸崖邊的房屋搖搖欲墜；行人在聖塔芭芭拉的洪水中舉步維艱，路面的水已經過膝。

山體滑坡帶來的威脅也不容忽視。聖塔芭芭拉遭受數百起山體滑坡的襲擊，尤其是南部地區。此外，海平面上升、海岸侵蝕等其他風險，也在威脅這座海濱城市。

不過，儘管面臨諸多挑戰，聖塔芭芭拉仍以其迷人風景、地中海氣候、以及漂亮的住宅，吸引許多名人和富裕居民入住。數據顯示，該地房產中位數已經高達178萬9765美元，房價令普通人望而卻步，這裡的生活成本非常高。

加州以其宜居的氣候聞名，令人驚訝的是，在ConsumerAffairs最近的一項關於最佳居住地研究中，加州排名低於猶他州（Utah）。猶他以強勁的經濟發展、經濟適用住房和高品質的生活位居榜首。這裡的居民可輕鬆前往世界一流的國家公園，包括拱門（Arches）、布萊斯峽谷（Bryce Canyon）、以及錫安國家公園（Zion National Park）。

繼猶他州之後，新罕布夏州（New Hampshire）、愛達荷州（Idaho）、明尼蘇達州（Minnesota）和麻州（Massachusetts） 躋身前五名。相反，加州由於生活成本高、交通擁堵和其他挑戰，在這份榜單的排名接近墊底。

加州 山火 氣候變遷

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