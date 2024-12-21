美華銀行公會慶37周年 潘明接會長：加強會員合作、繼續貢獻社區

美華銀行公會新一屆領導班子就職。（記者王若然／攝影）

美華銀行公會20日在聖蓋博 （San Gabriel）盛大舉行第37屆年度節日慶典暨理事會換屆儀式，近30家會員銀行代表、眾多政商領袖及專業人士約250人共襄盛會。

洛杉磯縣政委員巴格（左）與美華銀行公會新任會長潘明。（記者王若然／攝影）

美華銀行公會（National Association of Chinese American Bankers）新一屆領導層在加州 財長馬世雲（Fiona Ma）的見證下就職。美華銀行公會2025年新任會長由華美銀行執行總監、中國事務主管潘明（Andrew Pan）接棒。新任理事長（chairperson）是華信商業銀行總經理謝孟佼（Charles Hsieh），他也是2024年會長。其他董事會成員包括保富銀行何興華（Sandy Ho）等。

潘明介紹，新一年美華銀行公會的三個主要努力方向包括：加強會員之間合作、交流。通過舉辦各類線上線下活動，宣講當下行業趨勢、監管政策等重要信息；發展更多會員之間的合作，發出團結聲音。擴充協會成員，特別是吸引更多主流美資銀行的年輕銀行家加入；繼續為社區做貢獻，加強社區聯繫和合作。

謝孟佼介紹，去年除了公會成員間的交流，還推出了面對公眾的服務，包括與世界日報聯合舉辦的財經講座，為民眾講解如何預防電信詐騙等。

華美銀行董事長兼首席執行長吳建民做主題演講。（記者王若然／攝影）

前美華銀行公會會長吳建民（Dominic Ng）發表主題演講。他是華美銀行（East West Bank）董事長兼首席執行長，執掌華美銀行30餘載，帶領該銀行取得眾多成就。吳建民說，1994年他接掌美華銀行時，當時該銀行還是一家小銀行，只有約12億美元資產。他回憶了那一時期南加州銀行業經歷的動盪，以及華資銀行在那個時期如何艱難生存，如何爭取美國政府支持的故事。他說，如今華美銀行的發展理念是，不但要做好華人移民的銀行，也要做好為所有族裔服務、多個行業的銀行。他說︰「今天在座的都是服務於華裔 社區的銀行界的帶頭人，我們的共同使命就是代表華裔社區的利益，並提升華裔社區的地位。」

加州財務長馬世雲。（記者王若然／攝影）

國會議員趙美心發來賀電，她因為正在華府國會山開會不能親自到場。加州財務長馬世雲到場發表講話並為美華銀行公會頒發賀狀；洛杉磯縣縣政委員巴格（Kathryn Barger）到場並發表講話。