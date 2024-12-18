動物庇護所過度擁擠 員工被狗咬傷 洛市挨罰56萬

聖彼諸港地區的動物庇護所未及時處理和調整動物過度擁擠情況，導致一員工受到狗攻擊受傷等系列違規，洛杉磯市被罰賠56萬餘元。（洛杉磯市聖彼諸港地區動物庇護所）

因未及時處理過度擁擠的動物庇護 所而導致一員工受到狗狗攻擊受傷等系列違規行為，洛杉磯 市被罰賠56萬餘美元。

加州 職業安全與健康廳17日宣布了洛杉磯市所轄的動物庇護所的六項違規行為，其中一項是一般性違規，兩項是嚴重違規，三項為故意並導致嚴重事故違規，因此對洛市開出超過56萬美元的罰單。調查發現，洛杉磯市動物服務局對聖彼諸港地區的動物庇護所缺乏安全管理和培訓缺乏，而且未能及時處理動物數量過多的情況，導致問題叢生，包括員工受到動物攻擊受傷等惡性事件。

加州職業安全與健康廳表示，聖彼諸港地區的動物庇護所今年5月31日發生一起員工受傷事件，一名員工被狗咬傷大腿住院治療。當時該動物避難所犬區主管Leslie Corea被「五級」咬傷，這也是洛杉磯市轄區內的動物避難所第二次發生嚴重的狗咬傷事件。動物避難所主管表示，「六級」咬傷可導致死亡。加州職業安全與健康部指出，咬傷Corea的流浪狗Brie是在事故發生前62天進入收容所，本來已被安排在安樂死名單上，但一直沒有按時執行，直到工作人員被襲擊。雖然無法挽回造成的傷害，但可以追究雇主的責任，每位員工都應擁有一個優先考慮其安全和健康的工作場所。

調查也發現，洛市的動物庇護所缺乏足夠的對員工和主管的培訓，通訊系統不佳，導致意外發生時緊急應變和救治行動為非常遲緩。

洛市動物管理部門表示，他們一直在採取措施，解決動物收容所中六種動物數量過多的問題，包括推出新的暫停養犬許可證，防範更多棄養動物進入動物收容所。

目前洛杉磯市允許一戶人家最多飼養四隻動物，高於以前的最多三隻。