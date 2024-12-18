我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

離奇…維州男森林狩獵 慘遭同伴射殺的熊「壓死」

俄核司令被炸死瞬間畫面曝光 專家：差10秒可能逃過一劫

動物庇護所過度擁擠 員工被狗咬傷 洛市挨罰56萬

洛杉磯訊
聖彼諸港地區的動物庇護所未及時處理和調整動物過度擁擠情況，導致一員工受到狗攻擊受傷等系列違規，洛杉磯市被罰賠56萬餘元。（洛杉磯市聖彼諸港地區動物庇護所）
聖彼諸港地區的動物庇護所未及時處理和調整動物過度擁擠情況，導致一員工受到狗攻擊受傷等系列違規，洛杉磯市被罰賠56萬餘元。（洛杉磯市聖彼諸港地區動物庇護所）

因未及時處理過度擁擠的動物庇護所而導致一員工受到狗狗攻擊受傷等系列違規行為，洛杉磯市被罰賠56萬餘美元。

加州職業安全與健康廳17日宣布了洛杉磯市所轄的動物庇護所的六項違規行為，其中一項是一般性違規，兩項是嚴重違規，三項為故意並導致嚴重事故違規，因此對洛市開出超過56萬美元的罰單。調查發現，洛杉磯市動物服務局對聖彼諸港地區的動物庇護所缺乏安全管理和培訓缺乏，而且未能及時處理動物數量過多的情況，導致問題叢生，包括員工受到動物攻擊受傷等惡性事件。

加州職業安全與健康廳表示，聖彼諸港地區的動物庇護所今年5月31日發生一起員工受傷事件，一名員工被狗咬傷大腿住院治療。當時該動物避難所犬區主管Leslie Corea被「五級」咬傷，這也是洛杉磯市轄區內的動物避難所第二次發生嚴重的狗咬傷事件。動物避難所主管表示，「六級」咬傷可導致死亡。加州職業安全與健康部指出，咬傷Corea的流浪狗Brie是在事故發生前62天進入收容所，本來已被安排在安樂死名單上，但一直沒有按時執行，直到工作人員被襲擊。雖然無法挽回造成的傷害，但可以追究雇主的責任，每位員工都應擁有一個優先考慮其安全和健康的工作場所。

調查也發現，洛市的動物庇護所缺乏足夠的對員工和主管的培訓，通訊系統不佳，導致意外發生時緊急應變和救治行動為非常遲緩。

洛市動物管理部門表示，他們一直在採取措施，解決動物收容所中六種動物數量過多的問題，包括推出新的暫停養犬許可證，防範更多棄養動物進入動物收容所。

目前洛杉磯市允許一戶人家最多飼養四隻動物，高於以前的最多三隻。

洛杉磯 庇護 加州

上一則

支持Landmark Hall計畫 慈善家張祥華入選橙縣名人堂

下一則

消費力旺 洛杉磯港口運量大增 較去年同期成長16%

延伸閱讀

治癒加州系列十之10（Healing California）

治癒加州系列十之10（Healing California）
女參加湖人奪冠遊行被警誤傷告洛市 法官准續審

女參加湖人奪冠遊行被警誤傷告洛市 法官准續審
伍蘭岡殺醫案 前妻也涉案5人被捕

伍蘭岡殺醫案 前妻也涉案5人被捕
洛市議員撥款數十萬 強化執法與社區安全

洛市議員撥款數十萬 強化執法與社區安全
洛市議員撥款30萬元 加強警力巡邏改善社區環境

洛市議員撥款30萬元 加強警力巡邏改善社區環境
洛市最貴公寓 Beverly West頂層2350萬元成交

洛市最貴公寓 Beverly West頂層2350萬元成交

熱門新聞

御香食品即食肉類產品的李斯特菌疫情已蔓延至美國8個州。（CDC）

又增一死 全美召回這款華人喜愛的滷味食品

2024-12-11 16:16
行車記錄器已成為許多車主的「電子證人」，不僅有助事故真相釐清與法庭證據支持，亦為商用車輛業主提供保險折扣。（記者張庭瑜／攝影）

行車記錄器作證 律師：需符3要件才具法律效力

2024-12-13 01:20
周應標（Yinpiao Zhou，音譯）涉嫌11月底，使用無人機飛越范登堡太空基地拍攝照片。（KTLA5電視台）

華男持綠卡飛中國登機前被攔截 因做這件事

2024-12-11 15:31
1960年後出生者，要到67歲才能領取全額社安退休金。圖為示意圖。（pexels）

2025社安退休金計畫 有幾項改變

2024-12-15 19:19
PIH Health Whittier Hospital的外觀。（取自PIH Health網頁）

PIH Health洛杉磯3醫院被駭 網路、電話已癱瘓14天

2024-12-15 01:14
最後好市多退還她四分之一的錢。（讀者提供）

好市多的退貨神話…1盒4個石榴爛1顆 華女退款1/4

2024-12-13 18:06

超人氣

更多 >
被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字

被周星馳力捧爆紅竟過河拆橋 黃聖依道歉遭星爺狠嗆2字
華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌

華女遭棄屍雪梨 警尋獲疑為台灣丈夫遺體 鎖定2嫌
這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點
美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券

美債投資人預期Fed鷹式降息 揚棄長天期債券
「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世

「明天你是否依然愛我」73歲音樂人楊立德 心臟驟停離世