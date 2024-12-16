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核桃孔孟中文學校 贈核桃高中禮品致謝

核桃市訊
核桃孔孟中文學校董事長官慧珍（左）及校長蔡筱娟（右）拜會核桃高中，並向新校長Lew（中）對中文教育的支持表達感謝。（官慧珍提供）
核桃孔孟中文學校董事長官慧珍（左）及校長蔡筱娟（右）拜會核桃高中，並向新校長Lew（中）對中文教育的支持表達感謝。（官慧珍提供）

核桃孔孟中文學校在聖誕前夕拜訪核桃高中，致贈禮品，感謝校方對中文學校的支持及教師常年辛勞付出。

中文學校董事長官慧珍及校長蔡筱娟，13日前往核桃高中拜會校長Michelle Lew，贈送精美禮品籃，並向為中文學校提供教室的老師致贈總值近2000美元的亞馬遜禮券，表達感謝。

成立35年的核桃孔孟中文學校，長期為核桃和鑽石吧社區K-12學生提供中文教育，近年來更擴展至成人班。該校曾在2007年至2013年獲聯邦政府遴選，成為核桃谷聯合學區外語輔助項目（FLAP）的重要參與者，為小學和初中學生提供免費中文課程。

官慧珍表示，孔孟中文學校的教學版圖已擴大，除在核桃高中開設周六中文課程外，還在核桃谷聯合學區的三所初中提供中文課程，並在一所雙語小學設立課後中文加強班。這些中文課程深受歡迎，部分學校的候補名單甚至長達20人。

新上任的Michelle Lew是核桃高中首位亞裔女性校長。Lew肯定孔孟中文學校長期以來對教育的貢獻。中文學校對核桃高中多年來慷慨提供空間儲存教材、教學用品、影印機和打印機等表示感謝。

核桃 學區 鑽石吧

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