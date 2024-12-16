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羅蘭學區「學生聲音」獲加州學校教協金鐘獎

記者啟鉻／羅蘭岡報導
羅蘭學區獲得加州學校教育委員協會頒發金鐘獎。（學區提供）
羅蘭學區獲得加州學校教育委員協會頒發金鐘獎。（學區提供）

羅蘭聯合學區（RUSD）總監弗洛雷斯（Alejandro Flores）宣布，羅蘭學區獲得加州學校教育委員協會（CSBA）頒發金鐘獎（Golden Bell Award），表彰學區創新的「學生聲音」計畫（Student Voice initiative），讓學生參與並影響學校資源分配，有助於學生取得成功。

學區發言人沃德（Gina Ward）13日表示，學區雖曾多次獲得金鐘獎，但此次獲獎是首次對學區「學生聲音」計畫方面所取得成績予以表彰。

金鐘獎表彰加州範圍各學區有出色表現的計畫，尤其強調學生參與和學校治理重要性。RUSD因在學生參與和賦權方面的努力，於12月6日在安那罕市舉辦CSBA全州會議中獲得頒發這項殊榮。

弗洛雷斯表示，學生聲音計畫改變了我們的學區，讓學生意見能夠影響他們的學習經驗。學區教委會全力支持這項計畫，為創造更具包容性和回應性學習環境的成效感到驕傲。

學生能夠真正影響學校決策並不容易，但RUSD確保來自不同背景的學生能夠在學區的「地方控制與問責計畫」（LCAP）中發揮作用。這個計畫是用來確保學區的資源與預算分配能達到學生需求。除了讓4至12年級學生提供意見並參加關鍵小組外，學生還參與了諮詢小組，和學區管理者一起設計問題並分析數據。比如，學生、家長和老師共同提出了2024-2025學年LCAP的建議。

目前，RUSD正在擴展學生聲音計畫，讓過渡性幼兒園（TK）至三年級的學生也能參與其中。為了讓低年級學生也能夠表達意見，學區開發了一種新的方法，使用簡單的詞彙和視覺化的問題，例如使用表情符號和視頻輔助。

學區 加州 預算

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