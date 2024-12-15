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煽動加州政治集會鬥毆 白人至上主義組織創始人判刑2年

編譯組／綜合報導
2017年3月25日，羅伯特•隆多（中）在加州杭廷頓灘與反川普抗議者發生衝突。（美聯社）
2017年3月25日，羅伯特•隆多（中）在加州杭廷頓灘與反川普抗議者發生衝突。（美聯社）

一名居住在杭廷頓灘(Huntington Beach)的南加州白人至上主義組織的創始人，因聯邦指控其煽動加州政治集會鬥毆，於周五（13日）在洛杉磯市中心被判處他已服刑的兩年徒刑。

根據美國檢察官辦公室的說法，34歲的羅伯特•隆多(Robert Rundo)在9月認罪，承認一項違反聯邦反暴動法的陰謀罪。

隆多去年從羅馬尼亞被引渡回美，此前曾逃亡近一年。檢察官表示，因隆多已服刑期滿，於周五某個時間被釋放。

根據美國檢察官辦公室的說法，隆多是一個現已不復存在的南灣組織的創始成員，該組織將自己描述為「戰鬥完備且軍事化的新民族、白人至上主義與身分運動的團體」。起訴書還表示，隆多和他的同夥參加了和平抗議活動，在那裡他們追趕並暴力襲擊反對抗議者。

洛杉磯聯邦調查局辦公室負責人助理戴維斯(Akil Davis)在隆多認罪後的聲明中表示，隆多膽小和無端的暴力行為，不公正地加諸於受害者身上，使受害者、他們的家人以及社區均被仇恨撕裂。

該案件所涉及的集會發生在2017年5月25日的杭廷頓灘的博爾薩奇卡海灘(Bolsa Chica Beach)、2017年4月15日的柏克萊(Berkeley)，以及2017年6月10日的聖伯納汀諾(San Bernardino)。

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