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邱文達新著《COVID-19的密碼》 提對抗流行病 「冰山」下疫情防控嚴

記者楊青/洛杉磯報導
仁愛醫療集團聯合執行長邱文達醫師（左三）在世界日報2024年《大家來寫書》新書發表會上與其他新書作者一起和讀者見面。（記者楊青/攝影）
仁愛醫療集團聯合執行長邱文達醫師（左三）在世界日報2024年《大家來寫書》新書發表會上與其他新書作者一起和讀者見面。（記者楊青/攝影）

位於洛杉磯的仁愛醫療集團（AHMC Healthcare）聯合執行長邱文達在其最近出版的《COVID-19的密碼》中指出，新冠疫情只是向人類展示了健康挑戰的冰山一角，他特別提醒疾病早期預防的重要性，千萬不要錯失良機，導致最後難以收拾。

《COVID-19的密碼-帶你探索疫情冰山的全貌》一書，由邱文達、吳元煌兩位醫師合著，《世界日報》出版。邱文達表示，新冠疫情就像鐵達尼號撞擊冰山，人類只是看到冰山的一角，常常忽略海面下碩大的冰體。舉例說，一般人只是看到那三年中每天的病例、住院和死亡人數，卻沒有看到快速的病毒突變、傳染力的改變、診斷方式的影響、疫苗和治療的效益、生活形態以及保護行為的影響等等，但往往正是這些看不見的部分，才是決定疫情嚴重度的關鍵。

他在《COVID-19的密碼》中提出系列問題：看不見的冰山底部可能隱藏了什麼？決定疫情嚴重程度和死亡的可能因素是什麼？這次疫情和過去歷史上的瘟疫有何異同？四年來的四個變種時期的衝擊、為什麼Omicron變種持續那麼久？診斷和治療方式為什麼不斷改變？為什麼已經打了第五針疫苗還繼續有新疫苗出現？未來還可能有什麼其他的疫苗出現？生活形態可能影響病毒感染率和嚴重程度及死亡率嗎？長新冠（Long COVID）的發生機轉是什麼？有多少百分比的人感染後可能發展成慢性？目前有比較滿意的治療方案嗎？

新書也提出並探討：下一個大流行可能是什麼？有多少人畜共通傳染病可能會造成大流行？2022-2023年及2023-2024年冬季均發生嚴重的三重感染，包括COVID-19、流感和RSV，今年會再發生嗎？

曾任中華民國衛生福利部部長的邱文達，長期工作在醫療第一線。疫情期間，其旗下阿罕布拉仁愛醫院透過創建CDC標準的檢測和隔離措施，擴大隔離病房，增加呼吸器及個人防護設備的供應、對員工進行再教育，提高員工的疫苗注射率，院內感染率控制在5%以下，成功應對了疫情，保障了病人和醫護人員的安全。

他認為，增加大眾對疾病的預防和早期診斷普及教育，也是醫療體系的責任之一，醫護人員和民眾雙管齊下一起努力，才能在大流行到來時，最大程度降低疾病對人類的傷害。

仁愛醫療集團聯合執行長邱文達醫師最近出版《COVID-19的密碼》，強調人類疾病...
仁愛醫療集團聯合執行長邱文達醫師最近出版《COVID-19的密碼》，強調人類疾病早期預防的重要性。（記者楊青/攝影）
邱文達、吳元煌醫師新書《COVID-19的密碼》。（記者楊青/攝影）
邱文達、吳元煌醫師新書《COVID-19的密碼》。（記者楊青/攝影）

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