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中美乒乓外交53周年 僑界12月22日舉辦論壇、晚宴

記者楊青／洛杉磯報導
南僑總宣布將舉辦大型論壇和晚宴，紀念中美乒乓外交53周年和中美建交45周年。（記者楊青/攝影）
南僑總宣布將舉辦大型論壇和晚宴，紀念中美乒乓外交53周年和中美建交45周年。（記者楊青/攝影）

南加華人華僑將在12月22日舉辦「紀念中美乒乓外交53周年、中美建交45周年論壇暨晚宴」，以民間方式紀念中美兩國半個多世紀以來的友好，推動雙方友好關係繼續發展。

此次大型活動由中國駐洛杉磯總領館、美國乒協、南加州華人華僑聯合總會共同主辦。中國將首次前來參加，成員包括前中國國家乒乓球隊男隊主教練秦志戩和中國乒乓男隊隊長馬龍。華人華僑聯合總會日前舉辦新聞發布會，得到南加數十個僑團的響應和參與，盛況可期。

南僑總會長蔡成華感謝各大社團和社會各界對活動的大力支持。（記者楊青/攝影）
南僑總會長蔡成華感謝各大社團和社會各界對活動的大力支持。（記者楊青/攝影）

南加州華人華僑聯合總會會長蔡成華表示，南加華人華僑從2019年開始舉辦中美乒乓外交紀念活動，今年進入第五年，通過民間外交活動促進中美關係持續健康發展。他認為，中美關係的穩定，對在美華人華僑非常重要，中美關係友好發展，海外華人華僑生存發展都會持續受益。

南僑總共同會長徐曉峰介紹，本次活動將是類似活動出席賓客層級最高、參與人數最多的一次盛會。中國駐洛杉磯總領館、美國奧委會、美中關係全國委員會、國際乒聯、尼克森基金會、美國乒協等將參與活動。中國奧委會、中國乒協也應邀首次派代表出席。

美國華人婦女聯合會每年都組隊參加南加華人華僑乒乓外交紀念活動，會長張嫻表示，今年也將一如既往，全力做好協助工作。

華人 南加 加州

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