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洛縣新檢察長霍克曼走馬上任 華裔民代寄厚望

記者邵敏／亞凱迪亞報導
亞市市長高卿（右）支持霍克曼（左）當選洛縣新一任檢察長。（高卿提供）
亞市市長高卿（右）支持霍克曼（左）當選洛縣新一任檢察長。（高卿提供）

洛杉磯縣新一任檢察長霍克曼（Nathan Hochman）3日宣誓就職，眾多支持者稱好。亞凱迪亞（Arcadia）華裔市長高卿（Michael Cao）表示，洛杉磯將迎來一個在公共安全與司法改革之間尋求平衡的新時代。

作為亞市市長及加州城市聯盟洛杉磯縣分會主席，高卿代表著數十個社區的民意，霍克曼競選檢察長期間，他就表示大力支持。「我們的社區應該是安全且值得信賴的，但過去的政策讓人們失望，甚至無助。」高卿認為，許多居民與小型企業主面臨日益增長的不安全感，一定程度上與前檢察長賈斯康（George Gascon）任內對輕微犯罪不予起訴的政策相關，這種政策雖出於改革的初衷，但實際影響卻引發嚴重的負面效應。

最近幾年，對日常生活的不安全感在居民的日常生活中有著深刻體現。從商家頻繁被竊損失慘重，到社區惡性破壞行為增加，這些問題不僅損害民眾的生活質量，同時削弱對司法體系的信任。更值得關注的是，執法人員在這樣的環境中也面臨壓力，因為他們的努力往往因缺乏後續執法支持大打折扣。高卿表示，「缺乏問責的執法環境，只會助長更大膽的犯罪行為，進一步威脅社區安全。」

洛縣當前的挑戰不僅是司法改革或犯罪問題，而是如何在兩者之間找到理性且可持續的解決方案。高卿認為，新上任的霍克曼具備在改革與安全之間找到平衡的能力。因為他承諾，不僅要加強對犯罪者的問責，還將推動針對系統性不平等的司法改革，恢復檢察長辦公室的公信力。在當前複雜多變的政治環境中，高卿提倡以人民利益為核心的治理模式，強調協作、責任與實際效果，秉持安全與問責相結合。他全力支持霍克曼，也是其合作理念的體現，反映超越黨派分歧的合作願景。

亞市議員傅達文3日宣誓就職。（亞市政府提供）
亞市議員傅達文3日宣誓就職。（亞市政府提供）

亞市議員鄭博仁3日宣誓連任。（亞市政府提供）
亞市議員鄭博仁3日宣誓連任。（亞市政府提供）

12月3日，亞市議員鄭博仁（Paul Cheng）、傅達文（David Fu）宣誓就職，包括現任市長高卿（Michael Cao）、市議員王愛琳（Eileen Wang）在內，亞市五名市議員四人皆華裔，另一名現任市議員Sharon Kwan是亞裔。

洛杉磯 華裔 亞凱迪亞

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