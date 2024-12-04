羅省龍岡親義公所 張展鵬接任主席 宣布明年9月主辦懇親大會

羅省龍岡親義公所舉行2025年職員就職典禮，喜氣洋洋。（受訪者提供）

由劉、關、張、趙四姓宗親組成的羅省龍岡親義公所，日前舉行2025年新舊職員交接祭祖典禮，暨慶祝感恩節餐會。前喜瑞都市長暨龍岡婦女部名譽監督胡張燕燕主持監交，張展 鵬從卸任主席關華正手中接過印信，成為新一屆主席。張展鵬表示，該公所明年9月主辦美洲龍岡親義總公所第24屆懇親大會，需全體宗親通力合作完成此重大任務。

關華正（左起）在胡張燕燕監交中，把印信移交給張展鵬。（受訪者提供）

遵循古禮祭祖，龍岡親義公所全體成員及嘉賓向四姓先祖上香致敬。卸任主席關華正恭唸先祖遺訓，新一屆職員在胡張燕燕帶領中宣誓後正式上任。

胡張燕燕表示，疫情 過後再次回到龍岡公所，看到各位宗親精神奕奕，倍感親切，祝願各位宗親在新主席張展鵬帶領中，會務昌隆。

關華正表示，不經不覺一年過去， 正是時候交棒給張展鵬；由於明年羅省龍岡主辦3年一度的懇親大會，張展鵬主席將肩負重任，大家一定要全力支持他。

張展鵬表示，美洲龍岡親義總公所第24屆懇親大會將於2025年9月12至15日在洛杉磯 舉行，預計來自美洲各地龍岡宗親數百人出席；需要總動員羅省龍岡公所同仁、名義軒及婦女部等宗親鼎力支持參與，展示「忠義仁勇」精神。

「名義軒」瑞獅團在僑界活動中的精彩表演，令人讚嘆。紀欽耀吩咐她把台灣好茶送給龍岡宗親品茗，增進情誼。

羅省龍岡親義公所2025年職員包括：主席張展鵬、副主席劉榮、關啟輝、趙關遠；監察長趙健鈞；名義軒主任關宗來、副主任劉雄、張爾彬、趙壁輝；婦女部主任關質聰夫人、副主任劉志成夫人、張鵬輝夫人、趙善儀。

洛杉磯文教中心副主任鄭心茹代表駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀出席龍岡就職典禮。中華會館顧問黃鍾艷珍、廖美華、方杰洲、中華會館副主席司徒展環；僑務委員李健民、李氏公所元老李秀湛、主席李焯漢；秉公堂主席聶澤英、岡州會館主席吳蔡瑞嫦等嘉賓及僑團首長到賀。