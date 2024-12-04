我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「不要為我難過」作家瓊瑤留下遺書家中輕生 享壽86歲

劉家昌癌逝 許效舜去年巧遇發現他身體這個部位不對勁

羅省龍岡親義公所 張展鵬接任主席 宣布明年9月主辦懇親大會

洛杉磯訊
羅省龍岡親義公所舉行2025年職員就職典禮，喜氣洋洋。（受訪者提供）
羅省龍岡親義公所舉行2025年職員就職典禮，喜氣洋洋。（受訪者提供）

由劉、關、張、趙四姓宗親組成的羅省龍岡親義公所，日前舉行2025年新舊職員交接祭祖典禮，暨慶祝感恩節餐會。前喜瑞都市長暨龍岡婦女部名譽監督胡張燕燕主持監交，張展鵬從卸任主席關華正手中接過印信，成為新一屆主席。張展鵬表示，該公所明年9月主辦美洲龍岡親義總公所第24屆懇親大會，需全體宗親通力合作完成此重大任務。

關華正（左起）在胡張燕燕監交中，把印信移交給張展鵬。（受訪者提供）
關華正（左起）在胡張燕燕監交中，把印信移交給張展鵬。（受訪者提供）

遵循古禮祭祖，龍岡親義公所全體成員及嘉賓向四姓先祖上香致敬。卸任主席關華正恭唸先祖遺訓，新一屆職員在胡張燕燕帶領中宣誓後正式上任。

胡張燕燕表示，疫情過後再次回到龍岡公所，看到各位宗親精神奕奕，倍感親切，祝願各位宗親在新主席張展鵬帶領中，會務昌隆。

關華正表示，不經不覺一年過去， 正是時候交棒給張展鵬；由於明年羅省龍岡主辦3年一度的懇親大會，張展鵬主席將肩負重任，大家一定要全力支持他。

張展鵬表示，美洲龍岡親義總公所第24屆懇親大會將於2025年9月12至15日在洛杉磯舉行，預計來自美洲各地龍岡宗親數百人出席；需要總動員羅省龍岡公所同仁、名義軒及婦女部等宗親鼎力支持參與，展示「忠義仁勇」精神。

「名義軒」瑞獅團在僑界活動中的精彩表演，令人讚嘆。紀欽耀吩咐她把台灣好茶送給龍岡宗親品茗，增進情誼。

羅省龍岡親義公所2025年職員包括：主席張展鵬、副主席劉榮、關啟輝、趙關遠；監察長趙健鈞；名義軒主任關宗來、副主任劉雄、張爾彬、趙壁輝；婦女部主任關質聰夫人、副主任劉志成夫人、張鵬輝夫人、趙善儀。

洛杉磯文教中心副主任鄭心茹代表駐洛杉磯台北經文處處長紀欽耀出席龍岡就職典禮。中華會館顧問黃鍾艷珍、廖美華、方杰洲、中華會館副主席司徒展環；僑務委員李健民、李氏公所元老李秀湛、主席李焯漢；秉公堂主席聶澤英、岡州會館主席吳蔡瑞嫦等嘉賓及僑團首長到賀。

張展 洛杉磯 疫情

上一則

長安燈會弘揚中美文化 璀璨1個月落幕吸數萬人

下一則

感恩節公路加強執法 警開罰、逮捕逾2萬人

延伸閱讀

亞馬遜自家AI晶片 有蘋果罕見公開背書

亞馬遜自家AI晶片 有蘋果罕見公開背書
在LAX轉機失蹤的夏威夷女子 其實越境去了墨西哥

在LAX轉機失蹤的夏威夷女子 其實越境去了墨西哥
川普築關稅壁壘 港口、物流業嚴陣以待

川普築關稅壁壘 港口、物流業嚴陣以待
比10年前多900隻 2500熊貓雕塑抵港 古天樂、佘詩曼接機

比10年前多900隻 2500熊貓雕塑抵港 古天樂、佘詩曼接機
世界川菜大會11日德陽登場 美食經濟飄香

世界川菜大會11日德陽登場 美食經濟飄香
羅省婦女新運會85周年 200嘉賓與會

羅省婦女新運會85周年 200嘉賓與會

熱門新聞

被害人張小夏，生前曾帶著四個孩子在外旅行。（社群媒體）

40歲華女被殺埋屍後院 71歲丈夫是兇嫌 育有4娃

2024-11-27 15:46
2025年起，好市多將全面停止銷售所有圖書類商品（本報檔案照）

明年起 好市多這個商品專區將消失

2024-11-30 17:17
華人鞠女士的掛飾引起鄰居不適，但受訪人表示對掛飾代表意義不清楚。（圖／受訪者提供）

文化差異 華人門前掛飾遭對街鄰居投訴

2024-12-01 11:40
暴力男被乘客五花大綁在座位上。（ABC 7電視台截圖）

飛洛城航班 男子怒踢座位 被乘客用膠帶五花大綁

2024-11-27 16:58
中國品牌華萊士開啟「闖美」之旅，在南加華人聚集的核桃市開啟了其北美第一分店。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱10元3漢堡 它進駐南加 華人大排長龍

2024-11-28 15:26
擁有多張信用卡可能有助提高信用分數，但並不一定適合所有人。（Unsplash/Avery Evans)

不能多也不宜少 該持有幾張信用卡最划算？

2024-12-01 22:49

超人氣

更多 >
家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世

家屬證實：劉家昌癌症「平靜且安詳」離世
專家提醒：退休後被常低估的5項花費

專家提醒：退休後被常低估的5項花費
好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員

好市多季節限定環保手提袋 吸引粉絲加入會員
南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令

南韓總統尹錫悅 發布緊急戒嚴令
紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生

紐時：梁成運從中國愛國人士到美國間諜的不凡人生