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越華裔老闆經營鑽石吧首間泰餐館 生意起死回生

記者楊青/鑽石吧報導
王國榮（左二）和他的員工們。（記者楊青/攝影）
王國榮（左二）和他的員工們。（記者楊青/攝影）

頑強挺過三年疫情鑽石吧市府竭盡全力輔佐地方企業，越來越多小商家起死回生，地方經濟生機勃勃。

越華裔店主王國榮（Calvin Vuong）是鑽石吧近年湧現的小企業明星代表，疫情前，他和太太Arissara Sastaravaha開辦鑽石吧的第一家泰餐館Basil & Co，不到五年生意火爆。

「這是疫情期間絕對不敢想的事」，王國榮說，2019年底開餐館，沒幾個月就遇上了疫情。2020年3月疫情迫使民眾居家避疫時，他的餐館還沒有完成暖身，常來的客人沒有幾個。堂食被迫停罷，只能外賣，很多員工回家，連採購都得老闆老闆娘自己來。不過他表示，這也正是他學習的很好機會，到超市采購、別人餐館經驗和教訓，都成了他的老師。

沒有想到居家民眾，紛紛出來購買外賣。疫情幾個月之後，外賣數量直線上升。那段時間很多企業得到政府現金幫助，王國榮的餐館因為開業時間太短只得到很少補助，不過因為外賣客人大幅增加，經營信心大增。

「我發現餐館清潔非常重要，開放空間更受大家歡迎」，趁疫情期間堂食一度關閉，他將原來封閉的餐廳改成開放型，為增加戶外就餐空間，他特別和隔壁不開門的保險公司情商，免費使用該商家的走廊和露臺，擺上餐桌，讓客人緩解長期在家吃飯的乏味。後來發現，這種開放式的就餐環境很受歡迎，客人互相看見，甚至可以看到對面餐桌的菜式。疫情之後，他將店面擴展了一倍，依然保持開放空間，門庭若市。

父母是來自越南的廣東人，太太則來自泰國，王國榮說，他的餐館開始時是越南菜和泰國菜的綜合，主要是希望多來些客人，但後來發現簡單菜單，專注菜品最為重要，於是專做泰餐。

王國榮和太太2013到2016年曾專門去曼谷長住三年半，在太太家開了50年的知名餐館中從頭學起，三年後，無論是芒果糯米飯、咖哩雞、泰式炒粉、泰國酸奶湯鍋、鮮蝦木瓜沙拉等等都全信手拈來。

「鑽石吧客人非常多元化」，王國榮表示，客人有時全家都是白人、也有印度人、菲律賓人成群結隊地來，華人更不在話下，「可能正是這種國際化的認可，使得我們的客人源源不斷」。

餐館生意忙，很多老闆被迫起早貪黑困在門店，不過王國榮不是。「我喜歡學習，到處都有學習的機會」，他笑言，自己還喜歡參加各種社會活動，比如說鑽石吧市政府有活動都會參加，疫情期間和之後鑽石吧市府鼓勵餐飲商家讓利，吸引居民在當地消費，幫助市府增加營業稅收，形成良性循環。王國榮說，正是參加市府的這些推展活動，短時間內吸收了不少客人，回頭客很多。

夫妻老婆店挺過疫情，現在的Basil & Co已變成了鑽石吧頗具規模的餐飲商家，員工翻倍增加到25人。王國榮說，他目前正籌劃在周邊城市再開分店，培訓專業廚師和管理人員和員工，期望打造一個永續發展的泰餐王國。

招待客人，王國榮親力親爲。（記者楊青/攝影）
招待客人，王國榮親力親爲。（記者楊青/攝影）
泰式小烤肉。（記者楊青/攝影）
泰式小烤肉。（記者楊青/攝影）
王國榮（左二）和他的員工們。（記者楊青/攝影）
王國榮（左二）和他的員工們。（記者楊青/攝影）
泰式咖喱是小鍋燒出來的。（記者楊青/攝影）
泰式咖喱是小鍋燒出來的。（記者楊青/攝影）
泰式鮮蝦木瓜沙拉。（記者楊青/攝影）
泰式鮮蝦木瓜沙拉。（記者楊青/攝影）
泰餐的出品講究賣相。（記者楊青/攝影）
泰餐的出品講究賣相。（記者楊青/攝影）
厨房的師傅們在烹製泰式炒米粉。（記者楊青/攝影）
厨房的師傅們在烹製泰式炒米粉。（記者楊青/攝影）
香菜紅燒茄子蛋。（記者楊青/攝影）
香菜紅燒茄子蛋。（記者楊青/攝影）
開放的就餐環境，客人彼此看得見餐桌上的菜餚，相互吸引，激勵食慾。（記者楊青/攝影...
開放的就餐環境，客人彼此看得見餐桌上的菜餚，相互吸引，激勵食慾。（記者楊青/攝影）

疫情 鑽石吧 泰國

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