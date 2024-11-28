囂張盜賊 亞凱迪亞市華人示警轉眼車被砸
華人聚集城市偷車賊好囂張，「你報警，我砸你車報復！」日前華人聚集的亞凱迪亞市一家華資餐廳停車場晚上發生砸車窗盜竊案，有華人顧客目擊後進店警示，結果盜賊直接走到其車窗前，把他的車窗砸碎以示報復。警方提醒，遇到此類事件，在確保自身安全情況下，第一時間撥打911報警。
（影音來源：記者張宏）
華人聚居城市不少餐廳門口，如今都會張貼告示提醒民眾小心偷車賊砸窗盜竊財物，22日（周五）晚約8時，一家位於華人聚集城市的華人餐廳停車場發生汽車盜竊，根據監控錄像，一名身穿黑色衣服的男子在停車場的每個車子前借路燈燈光查看車內是否有財物，當時餐廳還在營業，有客人進出，但這名盜賊仍大膽逐一查看車子。
這時有一名華人顧客從餐廳出來，正準備駕車離開，看見這名盜賊在一個車前砸窗戶意圖行竊，他情急之下把車子停在離餐廳門口最近的殘障車位，然後跑到餐廳報告有人砸車偷東西，讓店家報警，前後不到一分鐘從店裡出來，結果發現自己的車窗也被砸碎，讓他當場傻眼，「好心報警結果給自己惹事」。
根據監控錄像，這名盜賊看到華人急急忙忙跑進店內，猜到可能是去報警，或為警告或為報復，盜賊直接走到華人車子前，砸碎車窗後飛快跑走。不願意透露姓名的餐廳華人老闆表示，現在盜賊已囂張到不怕人的程度，且如要報警還要打擊報復。其實客人應該直接留在車內打911報警，這次幸虧只是車窗被砸，如果盜賊等他出來進行人身攻擊，後果不堪設想。
洛杉磯縣警局天普市分局巡邏隊長Erin劉表示，假日商業盜竊頻繁，警方也在積極打擊和追查，最近警方抓捕到南艾爾蒙地一家倉庫發生的盜竊案件嫌犯，正是因為店家安裝監控警報，不僅警方第一時間趕到追捕，且監控拍到盜賊信息。她建議民眾在目擊盜竊或其他犯罪案件時，要在確保自身安全的情況下報警。同時建議商家在假日要保證店周圍環境光線充足，尤其是在入口、停車場和小巷周圍，可在屋頂和小巷安裝戶外照明，同時安裝監控攝像頭和警報系統，及時通知警方並幫助警方獲得更多線索。
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