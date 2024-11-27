機場工人示威爭調薪 2028年盼達時薪30元

洛杉磯國際機場工人集會要求市議會通過「生活工資條例」，將最低工資逐步提高至每小時25美元和30元，以改善基層勞工生活品質。（取材至abc7電視台）

洛杉磯國際機場 （LAX）數十名工人11月25日在機場舉行示威遊行，要求市議會儘速通過「生活工資條例」（Living Wage Ordinance），將機場基層員工時薪逐步調升至2028年每小時25至30元。該法案已提出數月，但上周遭到擱置，預計將於12月11日重新審議。

本次集會由美國服務業工人工會西部分會（SEIU-United Service Workers West）組織，數十名工人在機場內外舉牌示威。參與者多為機場安檢、飛機清潔及行李搬運等一線工作人員。客運服務代理穆尼奧斯（Armando Munoz）在集會中表示：「只要市議會繼續將企業利益置於勤勞工人家庭之前，我們就會持續抗爭。」工會副總裁法姆比（Anton Farmby）也指出，這些工人都是社區重要成員，每天堅守崗位維持機場運作，應得到合理報酬。

此次集會選在感恩節旅遊高峰期開始之際進行，意在吸引市議會和社會各界的注意。值得注意的是，洛杉磯將在未來幾年接連主辦多項國際級賽事，包括2026年世界盃足球 賽、2027年超級盃 美式足球賽，以及2028年奧林匹克運動會。預期這些大型活動將為洛杉磯機場帶來龐大旅客量。