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「國際小偷」無人機踩點 南加富裕區頻遭洗劫

洛杉磯訊
國際小偷將目標鎖定在富裕區，利用無人機監視屋主進出。（KTLA5電視台）
國際小偷將目標鎖定在富裕區，利用無人機監視屋主進出。（KTLA5電視台）

盜竊團夥正在利用無人機密切監視南加一些富裕社區，這讓當地居民感到十分恐懼。屋主發現，自家上空有經常無人機飛來飛去，監視他們的一舉一動；當房屋空無一人時，竊賊就闖入室內大肆搜刮錢財，有居民家中被盜價值800多萬美金的珠寶。

綜合DailyMail、KTLA5等媒體報導，洛杉磯縣聖塔克拉利塔谷（Santa Clarita Valley）瓦倫西亞（Valencia）的一個封閉富人區，最近連續發生三起入室盜竊案件，人們懷疑與南美犯罪團夥有關。居民認為，盜竊團夥成員正在使用無人機監視房屋，觀察他們的出入，以確認是否有人在家，再伺機闖入盜竊。

一位不願具名的房主表示，幾天前，他注意到無人機在家上空飛行，「盜賊正在使用高端技術監控我們的住宅，看誰在家，誰不在家。」幾位鄰居決定跟蹤這些無人機，他們發現一群男子聚集在拉昆塔酒店（La Quinta Inn）的停車場，這些人符合此前入室盜竊嫌犯的描述。居民指出，「他們有五個人在一起閒逛，發現被人監視時，就開始向不同方向逃跑。」

瓦倫西亞居民如今對所有可疑活動都保持高度警惕，有些人甚至雇傭保安來保護家園。當地人認為，這些竊賊可能就是「旅遊犯罪團夥」成員，最近幾年，許多外國遊客來美目的就是實施盜竊。

根據報導，今年早些時候，橙縣一對夫婦家中價值800萬美元的珠寶，就是被外國小偷從保險箱中盜走。被害人Carol和Jeff Starr將結婚戒指、以及已故母親留下的珍貴傳家寶，鎖在六英尺高的保險箱里。這夥外國盜賊潛伏在Carol家附近的山坡上，有一天觀察到房主帶著客人離開家後，就越過柵欄，沖破樓上臥室的窗戶，再闖入房內將財物洗劫一空。

今年早些時候，洛市警局成立特別工作組，打擊此類盜竊案件。這些來自智利（Chile）、厄瓜多（Ecuador）、哥倫比亞（Colombia）和秘魯（Peru）的南美竊賊，鎖定在加州富裕社區，實施盜竊後將昂貴贓物帶回原籍國。這種被稱為「國際小偷」（lanzas internacionales）的犯罪趨勢至少可追溯到兩年前，如今已席捲全美，其中對加州的打擊尤為嚴重。聯邦調查局（FBI）早在2022年就成立特別工作小組，打擊這群囂張的竊賊。

當房屋空無一人時，竊賊就闖入室內大肆搜刮錢財。（KTLA5電視台）
當房屋空無一人時，竊賊就闖入室內大肆搜刮錢財。（KTLA5電視台）

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