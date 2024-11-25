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河濱市異國美食多 各地遊客慕名到訪

記者啟鉻╱河濱報導
河濱市中心美食街。（記者啟鉻╱攝影）
河濱市中心美食街。（記者啟鉻╱攝影）

南加內陸河濱市著意將市中心打造年輕族群消費休閒區，美食餐飲消費日漸繁榮，吸引了不少各地遊客。為滿足不同文化背景、各年齡層觀光者，市中心提供多樣化的美食消費，無論是傳統美式餐飲、墨西哥食品、亞洲風味料理，還有各式創新融合美食，都能在這裡品嚐到。

隨著一年一度河濱燈光節（Festival of Lights）的來臨，來自各地大量觀光者會到訪，而燈光節的中心就是歷史地標Mission Inn酒店。這裡不僅是入宿的好選擇，也擁有高檔的餐廳，提供精緻各式料理，有美式、義大利式、墨西哥式餐廳，還有自助餐和酒吧。從獨特風味的早餐到午後茶點，都能給消費者帶來休閒享受。

如果遊客喜歡嘗試新鮮、流行的餐飲，可以選擇近些年設立的美食街Riverside Food Lab（RFL）。如果說在Mission Inn餐廳酒店消費很有儀式感，在美食街就餐側顯得更為隨意和休閒。這裡提供了各種餐飲風格的十幾個攤位，從日式料理、拉麵、夏威夷美食、墨西哥餐、美式熱狗、三明治、漢堡、精心調製各種飲料，每一個攤位的美食都很獨特，也是一個體驗創意融合美味的地方。坐在中央的餐桌，周邊都是美食攤位，室外也有提供就餐座椅，是一個到市中心遊覽不可錯過的美食集中地。

在市中心的步行街區，還有一家堪稱著名的美式餐廳The Salted Pig，提供豬肉BBQ、各種精緻菜餚，還有超美味的手工漢堡。這家餐廳可以品嚐到現代美式料理，不僅可口美味，還有很強烈地方特色。讓外地食客感受到河濱市情懷。

在市中心還有一家有濃厚墨西哥風格的餐廳Tio's Tacos，距離美食街不遠。對於喜歡辣味和鍾愛墨西哥餐飲的遊客，在這裡可以感受到獨特的美食體驗。餐廳庭園有大量奇異的裝飾品，在點餐的空閒時間可以欣賞。這家餐廳的主打食譜包括各式墨西哥捲餅、炸餅夾等，選用新鮮食材的同時，搭配豐富美味醬料，具有味蕾的層次感。

喜歡海鮮大餐嗎？墨西哥海鮮餐廳Mariscos El Chaka提供新鮮的墨西哥海鮮料理，從魚蝦鍋、炸魚每道菜都有傳統地道的墨西哥風味，且融合墨西哥當地特有的香料和調料，讓食客每一口品味都充滿了海洋氣息的鮮美。

其實在市中心還可以隨處遇到街邊的各種美味餐廳，以上介紹的只是主要特色的，但很多市中心的美食還需要遊客去探索，在探索中不僅欣賞歷史建築聯想這座城市的豐富歷史，更可以在其中享受休閒消費樂趣。

河濱市中心美食街。（記者啟鉻╱攝影）
河濱市中心美食街。（記者啟鉻╱攝影）
河濱市中心美食街。（記者啟鉻╱攝影）
河濱市中心美食街。（記者啟鉻╱攝影）

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