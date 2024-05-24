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斷言有難、施障眼法 華埠長者受騙多

記者楊青/洛杉磯報導
洛杉磯華埠本周舉辦的防範欺詐專題座談會，民眾紛紛分享自己或友人被騙上當經歷，詐騙形形色色，無孔不入，防不勝防。（記者楊青/攝影）
洛杉磯華埠本周舉辦的防範欺詐專題座談會，民眾紛紛分享自己或友人被騙上當經歷，詐騙形形色色，無孔不入，防不勝防。（記者楊青/攝影）

「他說要我的手機對接一下新裝的Wifi，沒想到不到半分鐘就偷偷從我的帳號上劃走了1000元」；「她從銀行保險箱中取走了一些東西，幾天後回來說被人騙了」。洛杉磯華埠日前舉辦的防範欺詐專題座談會，民眾紛紛分享自己或友人被騙上當經歷，詐騙形形色色，無孔不入，防不勝防。

在銀行工作的羅省中華會館前主席廖美華表示，前不久華埠一位街坊到他們銀行取錢，那位婦人要從帳戶上取出一萬多元，行員問她很多問題。婦人始終不願說原因，最後被問得煩了，乾脆不取了。她改到自己的銀行保險箱取了些東西走了。

沒想到幾天後，婦人一臉悲哀回到銀行，告訴銀行朋友說，她被人騙了。廖美華說，原來那位婦人之前有一天在華埠街上散步時，遇到一個陌生人，那人主動跟婦人說，妳的臉色很不好，家中親人身體出了狀況，很危急。陌生人說須拿值錢東西和盡可能多的現金來，可幫忙拜拜改運。對方說的情況似乎與婦人近況有幾分相像，婦人不疑有詐，將銀行保險箱中的首飾細軟，加上家中的千餘元現金全部給了那位陌生「大神」，結果有去無回。

廖美華表示，華埠年長者多，最近有一位華人阿婆就被人用迷藥詐騙，損失慘重。當時阿婆在街上散步，一個陌生人上前來說，他有一種香料很好聞，讓阿婆聞聞看是不是好。還沒等阿婆反應過來，對方已開始用一塊方巾在阿婆臉前煽動。

阿婆後來不記得當時發生了什麼事情，但好像記得那個人說「送給妳一條鏈子」。阿婆神智回復正常後，發現自己的手上果然套了一條手鍊，但自己手上的勞力士手表已不翼而飛，那個人也無影無蹤。

參加講座的洛僑界急難救助協會會長劉煥君分享，她的一位大學好友，最近也成為投資詐騙受害人。這位友人平常喜歡在網路群組和大家聊天，最近誤入一個投資群，群中很多人說自己投資賺了很多錢，友人越聽越有趣，很快也加入投資。沒幾天，群中好些人跟她說，要多賺錢就要多投資，加入進階投資賺錢更多更快。但進階投資200萬元台幣起步。因為看到自己之前的投資確實有賺，友人信以為真，很快再投200萬台幣。她當時跟其他友人說，很慶幸自己跟對了投資老師，天天有賺。但萬萬沒想到，突然有一天，群組不見了，投資網站也沒了，自己所有的投資和「盈利」全部蒸發。

洛杉磯華埠本周舉辦的防範欺詐專題座談會，民眾紛紛分享自己或友人被騙上當經歷。（記...
洛杉磯華埠本周舉辦的防範欺詐專題座談會，民眾紛紛分享自己或友人被騙上當經歷。（記者楊青/攝影）

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