洛城新語╱校園動亂頻發 教育應反思

從2020年的佛洛依德之死，到2021年美國國會騷亂，再到2024年挺巴示威者衝突。短短四年間，民眾已見識太多由抗議示威引發的暴亂。倘若說前兩起事件，與美國民眾切身利益相關，示威者反應激烈，還算能夠理解。那第三起衝突的主角，距離美國7000哩以外，青年們也激烈抗爭，不免讓人產生美式「自由、人權」教育，是否跑太偏的疑問。

2024年全美大學校園爆發的挺巴示威者衝突，可能是1960年代反越戰以來，最大的校園抗議浪潮。兩者也有許多相似之處，例如都有學生占領哥大漢彌爾頓樓、訴求中都有反對族裔隔離等。不過從時代背景看，這兩起事件有本質區別。

1960年代美國仍實施徵兵制，許多冒著生命危險前往越南的美國士兵，對介入這場戰爭，持不同意見。而今天的美國，沒有派兵進入加薩。換言之，當年大學生反對戰爭，有為美國士兵生命安全考量；也擔憂在徵兵制下，被捲入戰爭的可能。而今天的示威，與切身利益沒有太多相關；更多只是心繫天下，為族裔平權而戰。

作為民主與自由燈塔，倘若示威青年們可以心平氣和表達觀點，想必會贏得一片讚賞。可是為遠在7000哩外、與切身利益無關的戰爭，到處塗鴉、占領校園、發射煙火、群架鬥毆，就有太極端的嫌疑。

在加州州立大學任教超過20年的華裔 教授，日前接受本報採訪時就直言加州大學 教育有太「左」趨勢。他為部分學生在抗議中肆意破壞學校公物，就連頗具紀念意義的奧運牆都遭塗鴉，感到非常痛心。

從加州警方的消息中，可以得知許多暴亂被捕者，根本不是在校生。洛杉磯加大 校長布洛克（Gene Block）更是直言，有「煽動者」主動發起攻擊，導致暴亂升級。種種跡象表明，加州的大學生，遭到校外人士利用。

遍觀發生破壞性示威的高校，洛杉磯加大、柏克萊加大、南加大、加州州大等，都是美國甚至全球的頂尖學府。通過層層選拔，得以進入這些高校深造的學生，個個都是百裡挑一。這些未來美國的棟梁之材，能夠被輕易煽動，為與他們切身利益無關的事件「拋頭顱灑熱血」，不惜賭上學術前途（部分學校與學生的清場協議中，有不對學生進行紀律處分或取消助學金條款，可見學生意識到其行為，有可能影響順利畢業。）、甚至遭警察逮捕被檢方提告的風險，就需要反思，是否過度崇尚人權、自由的美式教育，讓青年容易走上極端。

巴以的恩怨情仇已有百年，太多影響歷史走向的事件交錯下，很難說孰是孰非。學生在校示威遊行，並不能從根本上影響戰爭走勢。借用前述加州州大華裔教授的話，學生應該學有所成走出校園後，再嘗試改變世界。

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