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照顧失智妻16年如一日 吳宗錦積勞成疾無怨無悔

記者楊青／洛杉磯報導
北美華文作家協會會長嚴筱意（左）向吳宗錦頒贈獎牌，感謝他對家庭和公眾服務的全心付出。（記者楊青／攝影）
北美華文作家協會會長嚴筱意（左）向吳宗錦頒贈獎牌，感謝他對家庭和公眾服務的全心付出。（記者楊青／攝影）

北美華文作家協會前總會長吳宗錦全心照顧失智太太16年和高壽近百的老母親，積勞成疾，無怨無悔。

吳宗錦最近手拄拐杖參加2024年五四文藝節暨第二届北美文苑文學獎頒獎典禮。他表示，太太16年前患上失智症，近期情況愈來愈不好，已經到了人生最後階段。最近這些天，他發現太太經常自己咬舌頭，他每次試圖阻住，她會咬得更緊。因為病情惡化，她無法控制自己，任何時候都需要人照顧，除非覓好替代人手，否則他一刻都不能離開。

吳宗錦表示，在家照顧太太，是他這些年減少創作，也很少參加社團活動的原因。最近半年幾乎無法創作，全部時間和精力都在看護太太；還有99歲的老母親也需要照顧。

吳宗錦的太太吳祝愛娟（Alice）在職場上叱吒風雲多年，2008年不幸患上阿茲海默症。吳宗錦表示，2008年金融海嘯前後，太太經歷了工作上非常大的壓力，患病後不得不放棄工作。吳宗錦也放下經營有成的事業，全心照顧太太。好多年，吳宗錦相信，減壓和放鬆能夠讓太太的病情逐漸好轉，於是他帶著太太周遊世界，遊山玩水。其間，他寫下大量遊記，記錄各地的風土人情和所見所聞所感。

吳宗錦最近將多年的遊記集結成書。第一部中國大陸遊記「雲遊神州萬里行」，收集從1995年第一次遊覽三峽開始，十年間21趟中國大陸之行的24篇遊記；第二本大陸遊記「神州大地如此多嬌」2010年出版，記載16趟神州之旅，從中原到東北，從南方到絲路，總共26篇，集歷史和景觀記錄神州大地之美。

繼2014年出版「歐洲行腳」之後，他近年還出版了「錦繡神州（The Beautiful Chinese Land）」，全書320頁，60多篇文稿，8萬多字。作家周愚作序︰「該書是在美華人生活的寫照，文筆篤實敦厚，文字明快簡練，讀來令人心地舒暢，一卷在手，茶飯不思。」

但隨著太太身體越來越差，能夠出門的時間愈來愈少，照顧太太付出的精力也越來越多。由於十多年每天攙扶不能行走的太太在家中上樓下樓，吳宗錦患上了腰椎勞損，腰椎盤數度脫離，三年前不得不使用拐杖協助走路。

吳宗錦手拄拐杖出席社區活動。（記者楊青／攝影）
吳宗錦手拄拐杖出席社區活動。（記者楊青／攝影）

吳宗錦表示，雖然這十多年因為照顧太太和母親，放棄了很多本來屬於自己的時間，但這十多年也正是他體會家人、親情和人生最深刻的十多年，無怨無悔。

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