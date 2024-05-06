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台灣特色食品專賣店iTaiwan Foods 進駐奇諾岡

記者啟鉻／奇諾岡報導
奇諾岡台灣美食專賣店iTaiwan Foods舉行開業儀式。（記者啟鉻／攝影）
奇諾岡台灣美食專賣店iTaiwan Foods舉行開業儀式。（記者啟鉻／攝影）

繼台灣知名小吃「八方雲集」後，又一家台資商家進駐奇諾岡。來自台灣的經營者吳玉山開設台灣特色食品專賣店iTaiwan Foods，提供當地居民更多台灣美食及伴手禮選擇。4日舉辦開業儀式，駐洛杉磯台北經文處經濟組組長劉倫正等多位官員參加，他表示，台商不僅銷售台灣特色商品，也在推廣台灣文化和形象。

奇諾岡新開iTaiwan Foods台灣特色食品專賣店，位於好市多鄰近的一個餐飲廣場內，廣場內還有多年前成功進駐的另一家台資烘焙食品咖啡連鎖店85度C。4日上午，這家新開業的台灣特色美食店吸引了不少民眾，有的台僑一家人從內陸勝利谷開車一個多小時前來購買。店內各種商品均是台灣傳統美食和各種特色飲品、調味料，包括原味鳳梨酥、芋頭饅頭、卡茲地瓜球、羊肉爐、薑母鴨、各種燉包、養生火鍋湯底等。一位華人顧客驚訝表示，不到台灣就能選擇到這麼多種台灣地道美食。

吳玉山表示，他原先在半導體領域市場工作，多年前看到美國市場上對台灣特色食品需求，於是萌生開店想法，而且市場反應很好。從最初在北加州開店，到現在擴展到南加州，目前在羅蘭岡、奇諾岡有分店，未來將在天普、爾灣開設新店進而擴大到德州休士頓，預計未來五年全美會開設近30家分店。

美亞連鎖顧問集團總裁、品牌顧問謝宗煌表示，近年來多家台資餐飲美食商家陸續進駐南加乃至全美，主要原因是台資商家迫切希望與國際接軌，這些商家不限於台灣市場，而是開拓市場，擴大運營。比較而言在全球範圍內，美國是最好的市場之一。謝宗煌認為，作為iTaiwan Foods專賣店的商品，都是有代表性的台灣美食和伴手禮。

劉倫正表示，南加州是台僑聚集地方，所有進駐台資商家都會首選這裡。待公司運營穩定後，就會逐漸發展到全美。這是一個普遍有效的經營方法。同時，也是推廣台灣產品特色，文化以及台灣形象，拉近與美國各方面的交流和距離。

加州 南加 好市多

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