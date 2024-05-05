我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法國世界報社論：不能把習近平當朋友 馬克宏不應抱幻想

凱特王妃抗癌超煎熬？友人驚曝：看了很心碎、像走在地獄

北美文苑文學獎頒獎禮 世報登場

記者楊青╱洛杉磯報導
文光華博士（中）向小品文佳作獲得者頒獎。（記者楊青/攝影）
文光華博士（中）向小品文佳作獲得者頒獎。（記者楊青/攝影）

2024年五四文藝節暨第二届北美文苑文學獎頒獎典禮，4日在世界日報文化中心舉辦，來自全美各地的獲獎文友歡聚一堂，分享文學創作耕耘心得與豐收喜悅。該項華文文壇盛事由北美南加華人寫作協會、北美華人作家協會總會及世界日報聯合主辦，北美華文作家協會各分會和友會聯合協辦。

北美南加華人寫作協會會長嚴筱意致辭，疫情讓文友失去了握手和擁抱的溫度，但沒有減低寫作的熱情。她說，世界上最寬廣的是海洋，比海洋廣闊的是天空，比天空更廣闊的是文學，文學帶領人們看到全世界，看到世間美好，在黑暗中看到星光。她在祝賀獲獎者的同時，也感謝出錢出力的文友、義工和商家，讓華文文學創作活動長長久久。

聖蓋博市長吳程遠（右一）、市議員丁言愉（左一）向北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意...
聖蓋博市長吳程遠（右一）、市議員丁言愉（左一）向北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意（左二）及前會長吳宗錦（右二）頒發感謝狀。（記者楊青╱攝影）

本届文苑文學獎共收到數百篇參賽文章，這些來自世界各地的作品充滿了豐富的文化內涵和深刻思想，為北美華文文學的繁榮注入新活力。最後八篇小說、八篇散文以及十篇小品脫穎而出獲獎。

洛杉磯台北經濟文化辦事處代表簡德元、世界日報社長于趾琴、聖蓋博市長吳程遠、市議員丁言愉、亞凱迪亞市議員王愛琳、僑聯總會美西南辦事處主任文光華博士、洛杉磯桌球公開賽創辦人徐永泰博士、寫作協會顧問周愚、世界文化交流中心主任劉振民、北美作協總會會長蓬丹、副會長彭南林、世界華人婦女工商企管協會潘億玲、哈岡華協會長方孝偉等參加當天頒獎典禮。

2024年五四文藝節暨第二届北美文苑文學獎頒獎典禮，4日在世界日報文化中心盛大舉...
2024年五四文藝節暨第二届北美文苑文學獎頒獎典禮，4日在世界日報文化中心盛大舉辦。（記者楊青╱攝影）
2024年五四文藝節暨第二届北美文苑文學獎頒獎典禮4日在世界日報文化中心舉辦。（...
2024年五四文藝節暨第二届北美文苑文學獎頒獎典禮4日在世界日報文化中心舉辦。（記者楊青/攝影）

世界日報社長于趾琴表示，文友相聚讓世界日報文氣蓬生。世界日報每日與文字為伍，尤其是新聞採訪，為明天寫歷史。她感謝社區長期以來的支持和協助，讓世界日報48年的耕耘好上加好，成為華文媒體的領頭羊。她同時祝福文苑文學獎持續舉辦，希望看到更多優秀作品刊登在世界副刊，讓更多讀者分享華人的故事。

由北美和世界各地文學專家組成的評委，對本次獲獎作品給與極高評價。在小說組中，入圍作品都展現自己獨特風采。從陸蔚青的「紙蛇」，以白蛇傳為藍本，寫實中帶有點魔幻色彩，探尋人生目標的意義；到周遠馨的「愛情終結者」，以報導性的故事手法，涉及男女百態，呈現了身世追索的故事；再到劉頌恩的「我不是討人喜歡的人」，在探討愛情的同時，也觸及了中港台之間的敏感議題，文筆流暢，情節豐富。這些作品無不展現了作者們的深刻思考與對人生的感悟。

散文組的多位作者也帶來令人驚豔的作品。鄭委晉的「似識閾限」，就診聽到的語音、語言展開文化異旅；黃樂恩的「霧的練習」，以霧作為象徵，探究人生滋味；邱瀟君的「長廊」，以尋常騎樓、迴廊解釋人生過往和逢遇。

世界日報社長于趾琴（中）等向散文第三名獲獎者邱瀟君（左二）頒獎。（記者楊青╱攝影...
世界日報社長于趾琴（中）等向散文第三名獲獎者邱瀟君（左二）頒獎。（記者楊青╱攝影）

小品文的參賽者則用簡短的文字，刻畫出了豐富的人生場景。例如徐滋妤的「野櫻」，以異鄉婚姻生活比喻四季櫻樹的變化；鄭翔銳的「偏鄉」則描繪了直銷生活的無奈；蕭景紋的 「六人行的時代」以電視劇帶來的歡樂與回憶為題材。這些小品文作品以其平實真摯的文字，打動讀者的心弦，引發了對生命的深刻思考。知名作家吳鈞堯評論︰「這次看到文苑文學獎的小品文作品尤其驚喜，作者們本於寫作初心，不耍花招，平實真摯動人，文字散發光芒，耐人尋味。」

第二屆北美洲文苑文學獎所有獲獎作品均刊登在2024文苑雜志。世界日報副刊從5月5日開始陸續刊登，以饗讀者。

製表╱記者楊青
製表╱記者楊青
世界日報社長于趾琴（中）向散文佳作獎獲獎者頒獎。（記者楊青╱攝影）
世界日報社長于趾琴（中）向散文佳作獎獲獎者頒獎。（記者楊青╱攝影）
短篇小説第三名獲獎者周遠馨（左二）上台領獎。由左至右：劉榮文、簡德元、嚴筱意。（...
短篇小説第三名獲獎者周遠馨（左二）上台領獎。由左至右：劉榮文、簡德元、嚴筱意。（記者楊青╱攝影）
聖蓋博市長吳程遠（右四）、市議員丁言愉（左三）等向北美南加州華人寫作協會會長嚴筱...
聖蓋博市長吳程遠（右四）、市議員丁言愉（左三）等向北美南加州華人寫作協會會長嚴筱意（左四）及其團隊表示祝賀。（記者楊青╱攝影）

世界日報 華人 南加

上一則

世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽

下一則

加州產險危機 衝擊房市交易

延伸閱讀

台灣傳統周精彩活動 世界日報共襄盛舉

台灣傳統周精彩活動 世界日報共襄盛舉
世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽

世界日報母親節感恩宴 表彰南加12位好媽媽
聖蓋博市長吳程遠 就任滿月談施政

聖蓋博市長吳程遠 就任滿月談施政
時隔6年 南加輔大校友會年會圓滿舉行

時隔6年 南加輔大校友會年會圓滿舉行
南加世華姐妹「宴遇春天」 品酒吃美食

南加世華姐妹「宴遇春天」 品酒吃美食
南加世華「宴遇春天」 調配雞尾酒熟成牛排

南加世華「宴遇春天」 調配雞尾酒熟成牛排

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
好市多會員卡。（記者張宏／攝影）

華人好市多會員卡借人竟惹官司 被抄家控3罪

2024-05-03 17:34
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
警方搜出被竊的名牌包。（洛杉磯市警局提供）

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

2024-05-01 23:07

超人氣

更多 >
5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快

5月四生肖轉旺 屬牛邂逅浪漫、他們發橫財速度快
新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」

新娘婚禮偷換校服 新郎淚崩「娶到高中時就想娶的女孩」
錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」

錢包別放這裡…拍美食介紹片 夫妻意外錄下「神偷作案」
不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」

不撤資就封殺…美國市場太好賺 TikTok與電商「傷不起」
網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生

網戀女友榨乾51萬元分手 21歲重慶網紅「胖貓」跳江輕生