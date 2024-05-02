我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

北美50家最佳酒吧 洛杉磯2家分別排名第8、第46

洛杉磯訊
位於Echo Park的Thunderbolt酒吧在「北美50家最佳酒吧」排名第八。（Thunderbolt）
位於Echo Park的Thunderbolt酒吧在「北美50家最佳酒吧」排名第八。（Thunderbolt）

對雞尾酒愛好者而言，找到一家令人滿意的酒吧並不容易，最新出爐的2024年「北美50家最佳酒吧」名單，能讓尋找的過程變得容易一些。該榜單由William Reed Ltd創辦，該公司也是極具影響力的「世界50家最佳餐廳」和「世界50家最佳酒吧」名單的創作者。在今年的名單中，洛杉磯有兩家酒吧上榜，分別是排名第8的Thunderbolt和排名第46的Mírate。

根據官網信息，「北美50家最佳酒吧名單」旨在表彰北美地區最好的酒吧，並讓北美成為一流雞尾酒目的地。該名單基於北美270多位匿名的雞尾酒專家的民意調查完成，在飲酒界頗受歡迎，這類似於在餐廳界獲得米其林星級。

這份榜單上的獲獎者，大多位於墨西哥的墨西哥城和美國紐約，洛杉磯僅有兩家酒吧上榜。分別是排行第八、位於洛杉磯市迴聲公園（Echo Park）的Thunderbolt酒吧，以其雞尾酒和南方風味美食菜單而聞名，該酒吧每杯雞尾酒的價格在14元左右；另一家酒吧是排行第46名的Mírate，位於Los Feliz，以其獨特的經典雞尾酒而聞名，該酒吧每杯雞尾酒的價格在20元左右。

洛杉磯 墨西哥

上一則

柏金包身價只漲不跌 原來是有「無可奉告」的潛規則

下一則

休閒餐廳設「賭局」 適法性存疑

延伸閱讀

紐約警察在哥大等校園逮捕約300人 川普大讚「真好看」

紐約警察在哥大等校園逮捕約300人 川普大讚「真好看」
北美石墨礦商遊說美國 對中國石墨產品加徵25%關稅

北美石墨礦商遊說美國 對中國石墨產品加徵25%關稅
伍佰北美巡演 喊下班卻加班

伍佰北美巡演 喊下班卻加班
野火、廢氣致懸浮微粒增加 灣區空汙比洛杉磯還糟

野火、廢氣致懸浮微粒增加 灣區空汙比洛杉磯還糟
洛縣檢察長候選人會鄭博仁 談社區治安

洛縣檢察長候選人會鄭博仁 談社區治安
魯卡（全文完）

魯卡（全文完）

熱門新聞

這些一元紙幣可能價值15萬元。（Pexels）

先別花掉 這些一元紙幣可能值15萬

2024-04-27 16:42
堂吃無需小費，南加餐廳用這妙招。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱堂吃無需小費 南加餐廳用這妙招

2024-04-25 15:15
有些整型糾紛案件很難處理，主要是美醜標準不容易確定。（取自Unsplash.com）

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

2024-04-28 14:28
華人夫妻偽造郵資，對USPS造成超過1.5億元的損失。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

2024-04-28 15:35
Metro公車上的乘客有不少。（張先生提供）

華男通勤受不了堵車 搭公車竟有意外收穫

2024-04-26 02:20
華女辭去金融高薪工作，10年照顧罹癌母親。（取材自Cassindy Chao臉書）

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

2024-05-01 17:33

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通

工程師文化衝突…台積電台灣那套 美國為何行不通
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行