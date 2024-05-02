北美50家最佳酒吧 洛杉磯2家分別排名第8、第46

位於Echo Park的Thunderbolt酒吧在「北美50家最佳酒吧」排名第八。（Thunderbolt）

對雞尾酒愛好者而言，找到一家令人滿意的酒吧並不容易，最新出爐的2024年「北美50家最佳酒吧」名單，能讓尋找的過程變得容易一些。該榜單由William Reed Ltd創辦，該公司也是極具影響力的「世界50家最佳餐廳」和「世界50家最佳酒吧」名單的創作者。在今年的名單中，洛杉磯 有兩家酒吧上榜，分別是排名第8的Thunderbolt和排名第46的Mírate。

根據官網信息，「北美50家最佳酒吧名單」旨在表彰北美地區最好的酒吧，並讓北美成為一流雞尾酒目的地。該名單基於北美270多位匿名的雞尾酒專家的民意調查完成，在飲酒界頗受歡迎，這類似於在餐廳界獲得米其林星級。

這份榜單上的獲獎者，大多位於墨西哥 的墨西哥城和美國紐約，洛杉磯僅有兩家酒吧上榜。分別是排行第八、位於洛杉磯市迴聲公園（Echo Park）的Thunderbolt酒吧，以其雞尾酒和南方風味美食菜單而聞名，該酒吧每杯雞尾酒的價格在14元左右；另一家酒吧是排行第46名的Mírate，位於Los Feliz，以其獨特的經典雞尾酒而聞名，該酒吧每杯雞尾酒的價格在20元左右。