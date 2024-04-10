非法扣留租屋押金 南加房東公司遭令歸還

民眾可上網了解租戶押金相關權益。（加州司法廳）

KTLA 5電視台報導，在南加州 擁有公寓和企業大樓的艾瑞爾管理公司（Arnel Management Company），被指控非法扣留租屋者押金，在一項和解協議中，遭法官命令返還這些積欠的資金。根據加州檢察長辦公室，該公司在洛杉磯和橙縣 共有19棟公寓大樓，被指控從租房者的押金中扣除預設的清潔費，此舉違反加州法。

調查顯示，無論屋內的狀況如何，租屋者在退租時，都會被該公司扣除費用，只有在搬出去前請專業清潔人士清潔單位，才能避免被扣除預設的清潔費。

根據上月29日宣布的和解協議，該公司需向租戶支付超過100萬元退款、額外民事罰款50萬元，還需捐贈65萬元給橙縣和洛縣與租戶權利相關的法律援助組織。此外，禁止要求租戶修復租賃前即存在，或因普通磨損造成的損壞或缺陷狀況。禁止實施任何預設扣除，或將部分押金視為不可退還，包括但不限於收取標準清潔費、標準地毯清潔費、標準噴漆費或任何與單位狀況無關的費用等。另外，還需向租戶提供明確的權利通知，同時需用書面回應房客投訴等。

該公司先前曾於2001年因類似指控，與租戶達成和解。檢察長辦公室指出，根據加州法律，只有當單位的清潔程度與租戶搬入時清潔程度不符時，才允許從押金中扣除清潔費。若租戶自行清潔單位，房東 不能扣除修復普通磨損的費用。租戶還可以要求房東在他們搬出前檢查單位，一旦發現問題，租戶有機會解決以避免扣除押金。

有關加州租屋者即其權利相關訊息，可上加州司法廳（California Department of Justice）網站https://oag.ca.gov/Housing。相關單位提供西班牙、中文、韓語、越南語等半本。