我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

新港灘公有地坍塌 民宅後院整個不見

編譯胡立宗／綜合報導
4月4日凌晨發生崩塌的民宅。（取自KTLA報導）
4月4日凌晨發生崩塌的民宅。（取自KTLA報導）

橙縣新港灘市（Newport Beach）的Back Bay地區再度傳出崩塌事件。屬於公有的坡地在4日凌晨發生坍方，Galaxy Drive上的一間民宅後院整個不見，掉落10至 12呎；左右兩戶也受波及，必須趕緊撤離等待市府修復地基。

市府紀錄顯示，Galaxy Drive上6個街區以外的民宅2023年也發生過坍塌事件，最後必須整棟拆除。1998年時，同一地區多棟民宅就已經做過地基穩固工程，但目前無法確定4日的這戶是否是1998年施過工的。

事實上，這幾戶人家早已察覺不對，3日才到過市府申請穩固地基，沒想到隔天凌晨就發生事故，市府也措手不及。助理市政經理Seimone Jurjis受訪時說，他4日上午趕到時，土石還在移動，因此只能貼上警告黃條，請他們收拾必要用品後趕快離開，隔壁兩戶則被要求不要使用後院。

後方坡地應該屬於州府，下方沒有建物，到Back Bay間都是空地。左方鄰人Steven Peisner接受訪問時說，凌晨他就聽到後院的異常聲響，可以從自家看到鄰居後院的花盆突然消失，但是直到天亮後才能查看受損情形。比起鄰居後院整個不見，他們家損失相對較小，不過還是趁白天以沙包穩固部分地方，以免風暴來臨時再度出現崩塌。

橙縣

上一則

涉售排煙檢測造假設備 業者被訴

下一則

蒙市制定未來五年經濟計畫 徵求社區意見

延伸閱讀

灣區唯一山葵農場 每磅售價達140元

灣區唯一山葵農場 每磅售價達140元
橙縣男「文裝」搶銀行 遇這類裝扮要警惕

橙縣男「文裝」搶銀行 遇這類裝扮要警惕
舊金山灣區獅子會（San Francisco bay area, lions club）致力公益活動不遺餘力

舊金山灣區獅子會（San Francisco bay area, lions club）致力公益活動不遺餘力
保守派橙縣教委成員被罷免 因通知家長孩子跨性別政策

保守派橙縣教委成員被罷免 因通知家長孩子跨性別政策
成人早發性癌症逐年上升 50歲以下發病率高

成人早發性癌症逐年上升 50歲以下發病率高
4/8到紐約看日全食 州府準備好迎百萬遊客

4/8到紐約看日全食 州府準備好迎百萬遊客

熱門新聞

愚人節關店的Fosters Freeze。（取自FOX Business報導）

餐廳付不起薪4月1日突然停業 員工以為是愚人節玩笑

2024-04-04 21:03
阿罕布立好市多熟食區大排長龍。（本報檔案照）

好市多場外熟食區 4月8日起會員才能吃

2024-03-29 21:53
丁毓麟表示，波音777和747兩款客機仍是世界上最安全的機型之一。（取自Unsplash）

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

2024-03-31 15:46
「遺產規畫」親子教育分享會現場。（記者趙健/攝影）

遺產規畫不僅關乎錢 別忘了傳承這些...

2024-03-31 20:08
吃霸王餐的顧客不少見，洛縣一家中餐館每月都會碰到三、四起。（Unsplash.com）

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

2024-03-31 02:20
2020 年 5 月潘思瑋獲得優異成績參加哈佛大學畢業典禮。（受訪者提供）

四大頂尖商學院都錄取—潘思瑋分享成功秘訣

2024-04-06 14:07

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相