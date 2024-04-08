新港灘公有地坍塌 民宅後院整個不見

4月4日凌晨發生崩塌的民宅。（取自KTLA報導）

橙縣 新港灘市（Newport Beach）的Back Bay地區再度傳出崩塌事件。屬於公有的坡地在4日凌晨發生坍方，Galaxy Drive上的一間民宅後院整個不見，掉落10至 12呎；左右兩戶也受波及，必須趕緊撤離等待市府修復地基。

市府紀錄顯示，Galaxy Drive上6個街區以外的民宅2023年也發生過坍塌事件，最後必須整棟拆除。1998年時，同一地區多棟民宅就已經做過地基穩固工程，但目前無法確定4日的這戶是否是1998年施過工的。

事實上，這幾戶人家早已察覺不對，3日才到過市府申請穩固地基，沒想到隔天凌晨就發生事故，市府也措手不及。助理市政經理Seimone Jurjis受訪時說，他4日上午趕到時，土石還在移動，因此只能貼上警告黃條，請他們收拾必要用品後趕快離開，隔壁兩戶則被要求不要使用後院。

後方坡地應該屬於州府，下方沒有建物，到Back Bay間都是空地。左方鄰人Steven Peisner接受訪問時說，凌晨他就聽到後院的異常聲響，可以從自家看到鄰居後院的花盆突然消失，但是直到天亮後才能查看受損情形。比起鄰居後院整個不見，他們家損失相對較小，不過還是趁白天以沙包穩固部分地方，以免風暴來臨時再度出現崩塌。