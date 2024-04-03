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美國人覺得要存多少才能舒適退休？ 期望和現實有差距

春季升學講座／醫助熱門 成功策略穩固錄取機會

洛杉磯訊
全美醫科成功策略輔導機構的創辦人陳肇新醫學博士。(受訪人提供)
全美醫科成功策略輔導機構的創辦人陳肇新醫學博士。(受訪人提供)

家長和學生選擇大學專業的時候，除了考慮興趣愛好和能力專長外，也會考慮職業前景。社會上普遍認為律師、醫生、稅務會計師及電腦科技工程師這些專業性強的職業，不但薪酬待遇高，就業率也高。在世界日報春季升學講座，主講嘉賓陳肇新醫學博士（Dr. Simon Chan）為聽眾詳細解說。 

在最新的全美最優職業排名前30裡，醫療職業占了7個，其中醫生助理（Physician Assistants/PA）排名第5，目前及未來需求增長迅速，平均年薪約13萬5000元。由此可見，社會對醫療服務的需求日益增加，當今醫生（Physicians/MD）的數量遠遠滿足不了社會需求，但醫學院錄取率低，醫生的教育培訓時間長，使得每年新增加的醫生極其有限。社會急需PA來填補這個缺口，分擔和協助醫生的工作，緩解醫療壓力。這個供不應求的趨勢讓PA已經成為炙手可熱的醫療職業。

全美醫科成功策略輔導機構的創辦人，陳肇新既是從醫30年的內科和腸胃科專科醫生，也是美國名牌大學、醫科學校的升學規劃顧問，擁有近20年的升學輔導經驗。PA主要給病人提供基本醫療服務，從課程學習、實習到考取執業資格證大概需要三年，如成為醫生至少需要七年。陳肇新認為，無論是達不到申請醫學院條件的學生，還是有意從事醫療職業並希望盡快投入工作的學生，或者是從其他工作轉行到醫療職業的畢業生，甚至是在國內有醫生工作經歷的人，都可以考慮成為PA。

陳肇新將參加世界日報4月6日下午1時30分的線上教育講座，分享PA的職業發展前景，如何挑選醫療實踐經驗，如何寫作申請文章，幫助學生和家長了解更多穩固錄取機會的申請策略，成功錄取成為PA。歡迎獲取講座鏈接，電話：626-826-2833，微信：uscollegesuccess

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