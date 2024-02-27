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菁英獅子會演講比賽 南巴高中生William Chang勝出

記者楊青／核桃市報導
菁英獅子會第87屆加州學生演講比賽在核桃市舉辦。（記者楊青／攝影）
菁英獅子會第87屆加州學生演講比賽在核桃市舉辦。（記者楊青／攝影）

菁英獅子會第87屆加州學生演講比賽本周圓滿落幕，南巴沙迪那高中12年級學生William Chang獲得冠軍，將代表菁英獅子會參加下一輪晉級賽並角逐4500元獎學金。根據比賽規定，加州青少年學生演講比賽最後優勝者將獲得超過10萬元獎學金。

菁英獅子會第87屆加州學生演講比賽在核桃市舉辦。（菁英獅子會提供）
菁英獅子會第87屆加州學生演講比賽在核桃市舉辦。（菁英獅子會提供）

本届演講比賽主題是「For a better world，what would you change？」，目的是為學生提供就美國人民切身利益的主題進行競爭性公開演講的機會，激發學生自我表達和獨立思考的能力，同時透過學生演講者向公眾展示維護自由國家福祉的問題，引申思考如何採取有效方式解決當前和未來的世界問題。

加州參議員Bob Archuleta（中）向洛杉磯菁英獅子會會長Johnny C...
加州參議員Bob Archuleta（中）向洛杉磯菁英獅子會會長Johnny Chang（左）和教育委員會主席Diana趙宏博士（右）頒發獎狀，感謝菁英獅子會為推進社會進步以及連接學生與社區所作出的努力。（記者楊青／攝影）

洛杉磯菁英獅子會會長Johnny Chang表示，菁英獅子會近年先後舉辦青少年繪畫和演講比賽，希望通過活動幫助拉近學生和家長的距離，為學校教育助一臂之力，他特別感謝民選官員和教育前輩對活動的支持，包括給學生們公眾演講等方面的有益指導。

菁英獅子會第87屆加州學生演講比賽在核桃市舉辦。（記者楊青／攝影）
菁英獅子會第87屆加州學生演講比賽在核桃市舉辦。（記者楊青／攝影）

核桃谷學區教委會主席趙宏表示，此次演講比賽是加州教育委員會舉辦第八届青少年學生演講比賽，主要是幫助高中生對大家關心的福祉議題有公共演講的機會，激發他們的獨立思考的能力，也希望下一代能夠為美國民眾關心的議題出謀畫策。她同時希望未來有更多的人參加獅子會的公益活動，一起服務大眾。

菁英獅子會第87屆加州學生演講比賽在核桃市舉辦。（記者楊青／攝影）
菁英獅子會第87屆加州學生演講比賽在核桃市舉辦。（記者楊青／攝影）

加州 核桃 洛杉磯

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