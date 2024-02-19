移民故事／接觸名醫多年 分享養生知識

種參是資深的翻譯者。（種參提供）

抗老和保持身體健康是每個人的追求，如何讓身體遠離病痛，哪些生活習慣可以有效預防疾病？每個人都想知道答案。在美國從事了十幾年翻譯的華人 種參（音同「崇深」，Samuel Chong），因多年為洛杉磯 名醫和華人權貴做翻譯，了解到了許多與普通民眾認知不太一樣的養生秘訣。

種參介紹，他曾為中國排名前十的富豪做過翻譯，因行業操守，不便將該富豪的名字報導出來。這位富豪專程來洛杉磯找醫生做體檢，希望提高身體的健康指標。還有一位香港私募基金投資人來洛杉磯找一位比佛利（Beverly Hills）名醫做體檢，醫生用到的儀器也是普通醫院沒有的高科技，通過量子能量場探測身體。

多年為南加州頂尖醫生做翻譯，種參了解到了不為一般人所知的養生概念和訣竅。例如要多攝入有機、天然的食物，例如大蒜、生薑有很好的排毒效果。華人平時做飯喜歡放調味料，要用天然的香料如花椒大料，避免人工調味劑如味精等。天然香料和芬芳劑對人體十分有益。在食用油方面，天然椰子油、葡萄籽油、橄欖油都很好，避免使用人工合成油類。

此外，種參表示，很多醫生都為動物脂肪「正名」。一般認為動物脂肪（如豬油、鴨油）、膽固醇含量高，對血管、心臟不好。雖然動物脂肪是一個因素，但並非是導致心臟病的必要條件。他舉例，生活在酷寒環境中的愛斯基摩人，他們以動物脂肪為食，卻很少得心臟病。現代醫學認為，心血管疾病主要是血管炎症導致的，血管腫脹後導致血液無法正常流通和堵塞，因此治療應該從抗炎入手。

種參從醫生那裡了解到的癌症 發生原因也很有趣，有醫生認為癌症是人體內病毒與毒素的結合導致。這裡的「毒素」是誘發癌症的因素之一，與外界病毒相結合，最終引發了癌症。例如鄧小平一生有吸菸的習慣，但他並不是因肺癌過世，而一些30多歲的人沒有吸菸習慣，卻得了肺癌而過世。雖然二者體內都有化學毒素，但後者的化學毒素與外界病毒結合，誘發了肺癌。這種病毒可能是感冒病毒，也可能是其他。

種參說，在生活習慣上可以多曬太陽，多泡溫泉，這源於「共振」原理。就像演唱家的高音，因為與杯子的震動頻率一致，可以震碎杯子，當外界熱量與人體熱量震動頻率達成一致，也可以消滅病毒，提高免疫力。