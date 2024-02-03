洛市「內部安全」計畫 安置華埠15遊民

由洛杉磯市長貝斯提出的「內部安全」計畫，已安置遊民超過2萬1000多人。（取自貝斯網站）

洛杉磯 市長貝斯（Karen Bass）上任一年多，採取各種措施試圖解決該市的遊民 問題，其中包括為遊民安置住房的「內部安全」（Inside Safe）計畫。2月1日，貝斯與洛杉磯縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）共同宣布，在洛杉磯華埠 （Chinatown）實行了最新的「內部安全」措施。

在最近的這項行動中，位於華埠North Main Street和North Vignes Street附近的超過15名無家可歸者得到安置。貝斯對此表示，「我們一方面要預防更多市民淪為遊民，一方面要為無家可歸者找到住房。」她說，「內部安全計畫是治理遊民問題的舉措之一。而今天的行動證明了這項計畫正在有效幫助千千萬萬的洛杉磯人。」

這是「內部安全」行動實施以來的第37次行動。該行動幫助清理街邊帳篷，將遊民安置至臨時或永久住房中。在此次行動中，共將安置超過2000名遊民。根據「內部安全」網站，該計畫實施一年多以來，已經安置超過2萬1000名遊民。

洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲讚賞了貝斯市長的舉措，她說，「大雨天對無家可歸的脆弱群體打擊巨大。我很感激在華埠的行動。與其讓洛杉磯市民在寒冷天中住帳篷、汽車、房車裡，貝斯市長聯合遊民服務組織為他們提供過渡性的住房。感謝貝斯市長在危機中的處理措施，洛杉磯縣政府也將持續努力完成這項艱鉅的任務。」