亞美公義促進中心 與媒體會議交流

Heidi Shen介紹華人關注的法律服務領域。（記者朱敏梓/攝影）

為了在新的一年向華人社區提供更好的服務，南加州 亞美公義促進中心（AJSOCAL）於1月29日舉辦了媒體圓桌會議，與南加 州主要中文媒體進行分享與交流。AJSOCAL在會議上分享了去年的成果，並透過傾聽主要中文媒體的意見，以幫助制定未來服務的方向。

本次活動邀請到了AJSOCAL社區參與管理總監Alice Lee、法律倡導員Syliva Shing和社區參與導航員Heidi Shen參加。 三位嘉賓分別介紹了AJSOCAL在2023年的服務概況。

根據社區參與導航員Heidi的分享，在2023年，AJSOCAL共收到9000多次諮詢申請，包含了實際服務5600多次。依族裔劃分，越南裔佔最高比例，為26.4%，其次是菲律賓裔24%，華裔 22.8%，泰裔9.3%，韓裔9.1%。

在華裔美國人服務領域中，移民法律諮詢佔比最高，約為50%，其次是房屋法律佔比20%，家庭法佔比14%。按地區劃分，82%的諮詢來自洛杉磯居民，7%來自橙縣居民。在華裔群體中，關於公民身分、驅逐或因家庭暴力而引發的離婚等問題為主要關注點。

總監Alice Lee表示，今年，在我們慶祝服務社區的第41周年之際，我們將透過各種渠道服務華人社區，讓他們獲得法律援助和福利服務。

AJSOCAL是全美最大的為亞裔美國人和太平洋島民（AAPIs）提供法律和民權服務的非營利組織。組織為低收入家庭和英語能力有限的人提供免費法律援助，涵蓋家庭法、公民身分、移民法和住房法，並協助申請醫療保險服務。