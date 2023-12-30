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世報年節展╱蒙市「金齡排舞」 熱力十足迎新年

記者張庭瑜/洛杉磯報導
金齡排舞團員們以其熱情開朗的態度，成為許多活動的亮點。（蘇曾佩蓮提供）
金齡排舞團員們以其熱情開朗的態度，成為許多活動的亮點。（蘇曾佩蓮提供）

隨著農曆新年臨近，蒙特利公園市（Monterey Park）準備迎來年度盛事「2024世界日報蒙市迎春年節展」。這場街展活動將於1月27日和1月28日隆重舉行，慶祝甲辰龍年的到來。表演團體「金齡排舞」，將帶來他們充滿活力的舞蹈表演，為當地居民及遊客帶來滿滿歡樂與活力。

金齡排舞是由女性組成的舞蹈團體，其成員年齡多在60歲以上，但她們的熱情與活力，絲毫不亞於年輕人。領隊蘇曾佩蓮及其團隊成員，將通過精彩表演，展現對生活的熱愛。蘇曾佩蓮介紹團隊將在年節展表演的節目，包括「春風吻上我的臉」、「財神來」等既喜慶又充滿活力的歌曲。舞團成員有40到50人，他們不僅在舞蹈上熱情投入，還特別為活動訂製各式表演服裝，增加表演的豐富和可觀賞性。

蘇曾佩蓮分享參與排舞經歷，她2005年開始跳舞，並在一年後開始教學，最終創立這支舞團。她強調，舞蹈對於她們這個年齡段的人來說，不僅是一種休閒，更是保持身心健康的方式。她們每周五至周日都會在公園集合練舞，享受音樂帶來快樂的同時，通過舞蹈強身健體。

談到未來舞團發展，蘇曾佩蓮希望更多人能夠加入，尤其是對舞蹈和運動感興趣的人。她認為，透過音樂和舞蹈，可以有效提升生活質量，尤其對退休人士來說，這是一種很好的社交和鍛煉方式。她也對即將到來的年節展表現出期待，並誠摯邀請所有人來觀賞表演，一起分享歡樂和活力。

金齡排舞的團員們在平日的表演中總是活力滿滿。（蘇曾佩蓮提供）
金齡排舞的團員們在平日的表演中總是活力滿滿。（蘇曾佩蓮提供）

蒙特利公園市 退休 世界日報

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