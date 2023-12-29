世報年節展╱漢服走秀穿越時空 展現華夏文化

漢服走秀表演將帶著觀眾穿越時空，感受華夏傳統文化。（受訪者提供）

世界日報 蒙市迎春年節展，將在2024年1月27日、28日熱鬧登場，兩天活動主舞台表演不間斷，其中「漢服走秀」將帶觀眾穿越時空，品味傳統服飾的美感， 感受華夏傳統文化。

洛杉磯 一群年輕的漢服愛好者，將在年節展當天呈現精彩的漢服走秀表演。她們不是專業的時裝模特，而是來自各行各業，因為共同熱愛聚集在一起；他們將在舞台上展示各種形制、顏色和花紋的漢服，向觀眾一展中華傳統文化的風采。

漢服是漢民族的傳統服飾，不是古裝也非戲服，而是一種傳統的民族服飾。它承載著上下五千年的華夏文明，一絲一線都見證著每個時代的更迭。漢服有很多形制，包括唐制、宋制、明制等，每一個形制都有獨特一面。唐漢服雍容華貴，宋漢服清雅溫婉，明制漢服端莊大氣。

漢服走秀表演召集人西樓（Luca）表示，身為漢服愛好者，她們熱愛傳統文化，不僅逢年過節會身穿漢服慶祝節日，日常生活也經常穿漢服，包括上班、逛街、遊玩、以及和朋友小聚等。西樓認為，漢服的日常化可以讓更多人知道並了解漢服文化。

同時，這群漢服愛好者經常組織豐富多彩的活動，例如漢服雅集、點茶、手工、射箭等。西樓表示，希望漢服能被更多中外朋友知道。西樓指出，在今年世界日報的年節展上，漢服愛好者將向大家一展風采，歡迎前來觀看，希望大家看完演出後，會對漢服有更深一層的了解。