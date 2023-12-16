如何省稅？稅務理財免費講座今線上登場

世界日報 今日（12月16日）舉辦2023年終稅務理財線上講座，讀者可上網免費觀看，時間下午1時起，在YouTube世界日報U視頻播出，特邀業界知名會計師主講，均為民眾關心的各項稅務理財問題。

聯準會不斷的升息，導致房價高，利率 也高，再加上通貨膨脹 物價飆升，讓許多美國人對經濟前景感到悲觀。要如何做好年底最關鍵的稅務規劃，把握抵稅機會，在合理合法情況下，真正達到省稅目的。

下午1時場次將由克勤會計師事務所（Koo,Chow & Co.LLP）負責人會計師顧衍時（Richard Koo ，CPA, MBA, PHD）主講，主題為當前世界經濟局勢及展望。另外會計師楊逸凡（Yvette Y. Yang， CPA, MBA, PHD）的演講主題是：多事之年，美中財經關係走向。連結：http://tinyurl.com/47ybyprt

下午1時40分場次則由會計師楊光明(Robert Yang，CPA, MBA,EA )將針對兩主題規劃。包括2023選舉年的稅務規劃及地產，股票，crypto currency，資本利得省稅新技巧。二是Prop 19號提案繼承的地價稅翻倍的震撼效果及2025以後遺產免稅額可能減半等相關議題。要想瞭解年底前還可以做那些調整來省稅，及明年新稅的展望，不要錯過本次的講座。連結：http://tinyurl.com/43np795y

另外，本報今日將隨報附贈理財稅務專刊。