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11月9日「炸雞三明治日」 多店買一送一

洛杉磯訊
漢堡王將在11月9日推出消費五元獎勵三明治優惠。（美聯社）
漢堡王將在11月9日推出消費五元獎勵三明治優惠。（美聯社）

11月9日(星期四)是一年一度的「全美炸雞三明治日（National Fried Chicken Sandwich Day）」，各大炸雞三明治店競相推出優惠方案。許多商店提供的特惠，是花一份錢，可以得到雙份食物。

漢堡王（Burger King）將在11月9日推出消費五元獎勵三明治優惠，只要透過漢堡王應用程式或網站下訂單5元或以上，即可免費獲得一份BK脆皮雞肉三明治。

快樂蜂（Jollibee）的促銷活動則將持續一周。從11月9日至15日，這家菲律賓快餐連鎖店專門為其辣雞肉三明治提供「買一送一」優惠。顧客可以在網站上購買任何雞肉三明治，在結帳時輸入代碼 BOGOSPICY，即可免費在訂單中獲得辣味雞肉三明治。

肯德基（KFC）11月9日的優惠，包括顧客透過肯德基應用程式或網站消費的訂單，均可享有免費送貨服務。顧客透過DoorDash或Uber Eats下單，最低消費15元可免費獲得一份雞肉三明治。透過Grubhub最低消費15元，可以 50%的折扣購買肯德基雞肉三明治。

大力水手（Popeyes），即日起至11月12日，顧客透過Popeyes應用程式下單，可獲得任意雞肉三明治買一送一，包括傳統口味、辛辣口味、煙燻口味或辣松露雞肉口味三明治，或任何一種添加培根或起司的三明治。

Wingstop，11月9日至12日將在其所有門市提供買一送一（BOGO）雞肉三明治。要兌換優惠，請在Wingstop網站或應用程式上使用代碼BOGOSAMMY。

肯德基 漢堡王

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