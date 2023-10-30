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南加賞秋 盤點6大好去處

記者張庭瑜/洛杉磯綜合報導
漢庭頓圖書館是賞秋勝地，可以讓城市居民和遊客享受濃濃秋意。（Huntington Library）
漢庭頓圖書館是賞秋勝地，可以讓城市居民和遊客享受濃濃秋意。（Huntington Library）

洛杉磯素以陽光和海灘聞名，成為許多避寒的外地遊客喜愛的勝地。然而，這裡四季如夏的天氣，有時會讓當地居民感到在秋季錯過了一些美好的賞楓時光。因此，為民眾介紹六個洛杉磯附近的賞楓勝地，讓民眾在這個城市也能品味到濃濃的秋意。

1. 奧克格倫（Oak Glen）：距離洛杉磯約一個半小時車程的奧克格倫，位於聖伯納汀諾縣（San Bernardino County），以其蘋果園而聞名。從８月至感恩節期間，遊客可以一邊欣賞多彩的秋葉，一邊品味當地農場自製的蘋果酒。

2. 大熊湖（Big Bear Lake）：大熊湖是洛杉磯人喜愛的冬季滑雪勝地和夏季水上活動勝地，四季如春的氣候吸引了各種季節的遊客。從10月中旬到11月初，民眾可以在湖邊欣賞到美不勝收的秋景，包括金色、深紅和黃色的常綠樹、白楊、三葉楊和橡樹。Mill Creek Road、Pine Knot Trail 和 Castle Rock Trail 都是欣賞秋葉的理想選擇。

3. 德斯坎索花園（Descanso Gardens）：儘管以其冬季和春季的山茶花而聞名，但秋天的德斯坎索花園同樣迷人，10月和11月是欣賞秋葉的最佳時節。此外，由於位於南加州，民眾還可以欣賞到10月的茶梅山茶花和玫瑰，以及11月的莓果和銀杏。

4. 漢庭頓圖書館（Huntington Library）：11月是參觀漢庭頓圖書館眾多花園的最佳時間。在這個時候，民眾可以看到美國楓香、欒樹和獅耳樹等樹木的秋葉，它們會呈現出各種絢麗的色彩。而且，在秋季民眾還有機會欣賞到華盛頓山楂上的莓果類等秋季水果的盛開景象。

5. 洛杉磯縣植物園（Los Angeles County Arboretum）：這座位於亞凱迪亞市（Arcadia）的植物園因園內有許多自由漫遊的孔雀，也被暱稱為「孔雀園」。不僅可以在這裡欣賞到紅楓樹、日本楓樹和其他各種花草樹木，最佳賞楓期為10月末至11月初。

6. 派洛斯福德斯半島（Palos Verdes Peninsula）：由於派洛斯福德斯半島位於海岸線，這個地區的野花全年盛開，即使在秋天也一樣。秋季時，民眾可以前往派洛斯福德斯自然保護區（Palos Verdes Nature Preserve）、錢德勒自然保護區（ Linden H. Chandler Preserve）、喬治峽谷（George F. Canyon）和懷特波因特自然保護區（White Point Nature Preserve），欣賞到異花屬、羽扇豆和加州紫紅等植物的多彩秋葉。

洛杉磯 漢庭頓圖書館 加州

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