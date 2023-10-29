坐牢像度假 「米其林」中餐廳老闆手抄心經送獄友

2019年，陳立民在聯邦監獄服刑四年後出獄。（受訪者提供）

美國監獄 對許多人來說，充滿神秘恐怖的色彩，服刑之人會有怎樣不堪的遭遇，普通人難以想像。陳立民敘述自己曾在聯邦監獄的四年生涯，他形容是在「超級度假」，因為想盡辦法讓自己在監獄裡過得好，而且收穫人生最大醒悟。

2015年至2019年，陳立民在俄克拉荷馬的聯邦監獄服刑，他形容聯邦監獄就像是度假中心，在快要出獄時，竟有種小時候假期結束要返校的不捨感覺。

陳立民描述聯邦監獄環境好，冬暖夏涼，冬天有暖氣需穿短袖，夏天冷氣足就要穿長袖。很長一段時間，陳立民與另外一名獄友共處一間，房間裡有兩張床，還有桌子，面積大概五六平方米，但沒有窗，整個環境看上去冷峻而乾淨，「服刑四年，我住的房間一直在變化，8人間，2人間我都住過。」

監獄內的起居生活，主要就是吃飯和睡覺，偶爾有機會出去放風，伙食健康養生，周三吃雞，周六吃魚。但陳立民表示，這是聯邦監獄才會有的條件，如果在州、縣一些地方監獄服刑的話，可能真的會求生不得，求死不能。

陳立民解釋自己把蹲監獄過成度假，最初是因為擔心親人受煎熬，最好的方法就是在裡面盡量過得好，讓他們放心，「一開始家人以為我是強顏歡笑，等到知道我真的有那種快樂，他們就釋懷了。」

監獄生活最充裕的就是時間，陳立民在裡面讀了很多書，包括大量的宗教典籍，「聯邦監獄規定每人最多同時持有七本書，但宗教書籍不限數量，我對宗教的書很有興趣，《聖經》中英文版、《古蘭經》、《易經》全在監獄讀完，其中《易經》影響最大，改變我對人生的很多想法。」

在監獄中，陳立民說自己碰到過霸凌 、打架，監獄警察也會欺負囚犯，「但當我明白這些都無法避免，那就只能面對，勇者無懼。」他把四年的監獄生涯形容成一段閉關時光，「古人常說閉關必有所得，我在監獄中得到人生最大的醒悟，遇到挫折時要面對，同時學習如何解決這些問題，想明白究竟是什麼原因導致，以及今後如何避免，學會反思。」