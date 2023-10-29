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華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

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華人逃亡＋坐牢16年 60多歲開餐廳獲必比登

記者邵敏／洛杉磯報導
陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）
陳立民立志要做最地道的台灣菜。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯中餐館老闆陳立民（Arthur Chen）一生大起大落。他曾是人生贏家，成功經營一家知名華資超市，卻因豪賭傾家蕩產，更因一念之差成為逃亡12年的聯邦通緝犯；服刑四年後出獄已是60多歲，重振旗鼓，開張餐廳，成為上榜米其林指南中必比登推薦的中餐館。

陳立民的中餐館位於洛縣羅蘭岡（Rowland Heights)東方明珠廣場，名叫「頤中福」（Eat Joy Food），這是一家以台灣菜系為主的餐廳。今年7月，「頤中福」獲得米其林指南中的必比登推薦(Bib Gourmands)，是洛杉磯唯一上榜的中餐館。

在旁人看來，今年65歲的台灣移民如今已站在人生的最高峰，但他自認為只是成功的起點。回憶起伏的半生經歷，陳立民感慨千萬，「大難不死， 必有後福。」

接手超市成人生贏家 豪賭一夜傾家蕩產

1985年從台灣到美國留學的陳立民，碩士畢業後人生第一個高峰是在40歲左右，他接手德州達拉斯的僑冠超市，並把這家當時負債累累的華資企業轉虧為盈，經營得紅紅火火。陳立民描述當年超市熱鬧場景，「那是2000年前後，僑民看到什麼東西都想買，恰巧我們超市什麼都有，德州一直以休士頓為華人中心，但我們超市生意好的時候，達拉斯成為了華人中心。」

命運急轉直下，2002年陳立民在拉斯維加斯豪賭，不幸輸掉全部身家，當時連買一個漢堡的錢都沒有，超市股份也無奈轉讓。因為一念之差，急於在賭場翻本的陳立民做假支票賭錢，但很快東窗事發，之後法庭判處20個月刑期。陳立民當時還不是美國公民，擔心判刑後會被遞解出境，他決定逃亡，這一逃就是12年。

「我那時沒有錢，也沒有辦法請律師，我不能被關進監獄，不能離開美國，因為這裡有我所有生活的資源和空間，回到台灣什麼都沒有了。我開始逃亡，變成一名聯邦通緝犯，我的名字被列進FBI通緝名單。」

逃亡十餘載 洛杉磯華人城市開知名餐廳

2002至2015年期間，背負著逃亡的沉重秘密，陳立民來到加州洛杉磯縣亞凱迪亞（Arcadia），在這裡他開了一家名叫「福軒雅敘」（Cafe Fusion）的台灣餐館，並把店經營得風生水起，如今餐館還在，但早已易主。

陳立民形容當年的「福軒雅敘」，一沒裝潢，二沒服務，三沒停車，價錢又貴，但就是這樣的餐廳，生意好得令人咂舌，「那段期間這家店大概是台灣菜的泰斗，全美國最貴台菜，很多人慕名前來，也接待了很多貴賓。」

為了宣傳這家餐館，陳立民當時在台灣東森電視台開了一檔 「饕哥上菜」的美食節目，並以「饕哥阿舍」的稱號聞名於美食圈。毫無疑問，那是他人生的第二個高峰，但回憶那段歲月，陳立民說雖然表面風光，事實上每天都在擔驚受怕中度過，晚上做各種各樣的噩夢，「也不是說我一直在等待被捕的那一天，但時間越長，就覺得那一天離我更近了。 」

2015年2月農曆春節前夕，陳立民記憶深刻，有一天早上，FBI三名手持槍械的探員突然出現在家門口，他馬上明白這一天終於到了。陳立民說，當時想的最多的是餐廳怎麼辦，接下來的生意怎麼做，因為馬上就要過年了，而最恐懼的就是走向不知的未來，不知道這次的牢獄之災會被關多久，「那天我真的是一夜白頭，一照鏡子看到自己的頭髮全都白了。」

因為逃亡十餘載，陳立民的刑期從最初的20個月增加到4年，他被送到俄克拉荷馬的聯邦監獄服刑，開始人生另一段完全不同的逆境。

60多歲出獄身無分文 重開餐廳遇疫情

2019年8月，陳立民服刑四年後出獄，當時61歲，身無分文，為了生活，陳立民嘗試去一家餐廳應聘打工，但被老闆拒絕。 在朋友籌資協助下，他花費1萬元租下羅蘭岡東方明珠廣場的一家店面，取名叫「頤中福」。陳立民說自己當時沒有任何選擇，只能相信命運，幾番機緣巧合，就接手了這家瀕臨關門的店，重新開始做自己拿手的台灣菜。

最初，陳立民相信憑著自己多年的餐飲經驗，可以把這家店經營好，但萬沒有想到，「頤中福」營業三個月後，新冠疫情大爆發，加州宣布居家防疫政策， 許多餐廳紛紛關門。

「雖然疫情遙遙無期，不知道什麼時候可以結束，但我心裡明白疫情一定不會永遠持續下去。」在陳立民的堅持下，疫情期間「頤中福」持續營業，並成功申請到50萬元救濟金，儘管有政府補助，但陳立民表示，一直到今年的7月11日，必比登推薦頒布的那一天，餐廳生意還處於虧本狀態。

陳立民再一次站上自己人生的高點，但已經65歲的他認為，現在不是高峰，只是起步。分享跌宕起伏的前半生，陳立民希望對他人有所幫助，「處在困境中的人想一想，跟我的人生比，困難就不算什麼」他還說，人的一生如果出現不平之處，那就必定會有一個新的轉折點出現，是好是壞，關鍵在於自己的把握。

陳立民2019年8月服刑出獄，當時已61歲，身無分文。（受訪者提供）
陳立民2019年8月服刑出獄，當時已61歲，身無分文。（受訪者提供）
「頤中福」7月獲米其林超值餐廳獎，是洛杉磯唯一上榜的中餐館。（記者邵敏／攝影）
「頤中福」7月獲米其林超值餐廳獎，是洛杉磯唯一上榜的中餐館。（記者邵敏／攝影）
「頤中福」高價聘請大廚，對食材有著很高的要求。（記者邵敏／攝影）
「頤中福」高價聘請大廚，對食材有著很高的要求。（記者邵敏／攝影）
「好吃、好看、好貴」是陳立民對「頤中福」的評價。（受訪者提供）
「好吃、好看、好貴」是陳立民對「頤中福」的評價。（受訪者提供）

疫情 洛杉磯 中餐館

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