比佛利華人商會中秋盛典 頒獎學金

比佛利山華人商會會長沈嘉欣（左二）和埃及導演Wolf Amer（右一）頒發商會的八星獎學金給兩名青少年。（記者張宏／攝影）

比佛利山華人 商會(Chinese Business Association of Beverly Hills)日前在庫爾富城(Culver City)的Fairmount Hotel Residences舉辦中秋佳節盛典，和會員們共同慶祝節日，同時頒發商會的八星獎學金給兩名青少年，並為他們提供40個小時的地產CEO實習機會。

活動現場準備各式口味的奇華月餅，大家一邊品嘗月餅一邊欣賞歌舞表演。商會會長沈嘉欣(Alicia Shen)表示，這次中秋慶典是商會每年例行活動之一，為營造歡快的節日氛圍，亞裔才藝基金會(Asian Arts Talents Foundation)的演員帶來廟會、民族舞蹈和中秋歌曲等精采表演，活動還請來書法 老師甘福忠為大家寫書法，讓會員們在中秋佳節感受到溫暖。

兩名華裔少年Derk Dai和Jordan Dai獲得商會第一屆的八星獎學金。沈嘉欣說，在中國文化中，數字8與幸運、財富和繁榮好運等緊密相連。商會每年會挑選兩名10歲到19歲主修商科的青少年成為獎學金受益者，同時還為他們提供鼓勵青少年創業而設的40小時實習，希望培養他們應對複雜現實商業世界的能力。實習期問，學生會在實戰理解和培養商業思維，從首席執行官視角了解商業運作。

Derk和Jordan均表示，這次實習機會開拓他們的視野，了解做決策時如何評估風險，如何談判等實戰操作，是很難得的機會。

比華利華人商會顧問Steve Lee表示，商會每年舉辦三次重要活動，包括中國農曆新年、端午節 和中秋節。通過活動和合作弘揚中華傳統文化，與其他社區合作慈善拍賣活動等，希望把商會做得更具特色，吸引更多不同族裔人士了解和幫助華人。