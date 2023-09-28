我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

無視政府關門 共和黨寧背罵名 極右眾議員恐採「焦土策略」

比佛利華人商會中秋盛典 頒獎學金

記者張宏／洛杉磯報導
比佛利山華人商會會長沈嘉欣（左二）和埃及導演Wolf Amer（右一）頒發商會的八星獎學金給兩名青少年。（記者張宏／攝影）
比佛利山華人商會會長沈嘉欣（左二）和埃及導演Wolf Amer（右一）頒發商會的八星獎學金給兩名青少年。（記者張宏／攝影）

比佛利山華人商會(Chinese Business Association of Beverly Hills)日前在庫爾富城(Culver City)的Fairmount Hotel Residences舉辦中秋佳節盛典，和會員們共同慶祝節日，同時頒發商會的八星獎學金給兩名青少年，並為他們提供40個小時的地產CEO實習機會。

活動現場準備各式口味的奇華月餅，大家一邊品嘗月餅一邊欣賞歌舞表演。商會會長沈嘉欣(Alicia Shen)表示，這次中秋慶典是商會每年例行活動之一，為營造歡快的節日氛圍，亞裔才藝基金會(Asian Arts Talents Foundation)的演員帶來廟會、民族舞蹈和中秋歌曲等精采表演，活動還請來書法老師甘福忠為大家寫書法，讓會員們在中秋佳節感受到溫暖。

兩名華裔少年Derk Dai和Jordan Dai獲得商會第一屆的八星獎學金。沈嘉欣說，在中國文化中，數字8與幸運、財富和繁榮好運等緊密相連。商會每年會挑選兩名10歲到19歲主修商科的青少年成為獎學金受益者，同時還為他們提供鼓勵青少年創業而設的40小時實習，希望培養他們應對複雜現實商業世界的能力。實習期問，學生會在實戰理解和培養商業思維，從首席執行官視角了解商業運作。

Derk和Jordan均表示，這次實習機會開拓他們的視野，了解做決策時如何評估風險，如何談判等實戰操作，是很難得的機會。

比華利華人商會顧問Steve Lee表示，商會每年舉辦三次重要活動，包括中國農曆新年、端午節和中秋節。通過活動和合作弘揚中華傳統文化，與其他社區合作慈善拍賣活動等，希望把商會做得更具特色，吸引更多不同族裔人士了解和幫助華人。

商會副主席凃吉清、秘書長許海峰、華人電影製片人袁曉瀾、埃及導演Wolf Amer等數十人一起參與這次活動。

比佛利山華人商會日前在库尔富城（Culver City）的Fairmount H...
比佛利山華人商會日前在库尔富城（Culver City）的Fairmount Hotel Residences舉辦中秋佳節盛典。（記者張宏／攝影）
比佛利山華人商會日前舉辦中秋佳節盛典，圖為比華利華人商會顧問Steve Lee（...
比佛利山華人商會日前舉辦中秋佳節盛典，圖為比華利華人商會顧問Steve Lee（左二）、會長沈嘉欣（左三）、埃及導演Wolf Amer（右三）和商會副主席凃吉清（右二）及其家人等合影。（記者張宏／攝影）
亞裔才藝基金會（Asian Arts Talents Foundation）的舞...
亞裔才藝基金會（Asian Arts Talents Foundation）的舞蹈演員們表演。（記者張宏／攝影）

華人 書法 端午節

上一則

汽車發動機起火風險 現代和kia召回近340萬輛

下一則

歌手Tyga內陸豪宅售510萬 較2年前降價80萬

延伸閱讀

中秋吃月餅4招減少熱量 主廚分享創意新吃法

中秋吃月餅4招減少熱量 主廚分享創意新吃法
亞市中秋聯歡周六登場 好吃好玩好看抽大獎

亞市中秋聯歡周六登場 好吃好玩好看抽大獎
健康過中秋 營養師推「得舒」及 「地中海」飲食

健康過中秋 營養師推「得舒」及 「地中海」飲食
柚子竟是隱藏熱量魔王 營養師推薦這款月餅熱量比較低

柚子竟是隱藏熱量魔王 營養師推薦這款月餅熱量比較低
四川航空、五糧液跨界聯名 「會飛的酒館」雲上過中秋

四川航空、五糧液跨界聯名 「會飛的酒館」雲上過中秋
憂搞壞生意…屋崙華促會、台山同鄉會 反對罷市

憂搞壞生意…屋崙華促會、台山同鄉會 反對罷市

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看