橙僑中心台灣之愛音樂會 凝聚台僑歸屬感
為慶祝教師節、中秋節及橙縣華僑文教服務中心成立18周年，橙僑中心與橙縣七大僑團9月16日聯合舉辦台灣之愛音樂會，本著「以音樂會友、以音樂交流」的活動理念，促進老中青少與台灣之連結，並凝聚台僑對台灣的向心力與歸屬感。
台灣之愛音樂會總召集人呂耀勳致詞說，橙僑中心於2005年成立，當年僑務委員長張富美出席開幕儀式，並邀請作曲家鄭智仁演唱自創的歌曲，場面盛大感人，此後每年都舉辦台灣之愛音樂會。受新冠疫情影響而停辦三年的傳統，今年恢復舉行可喜可賀。
駐洛杉磯經濟文化辦事處副處長張正育致詞表示，18年來隨著橙縣台僑成長壯大，橙僑中心活動場地已不敷使用，希望在政府協助下，促成橙僑中心建立專屬的活動場地，擴大對橙縣及聖地牙哥台僑的服務。
活動主持人僑務諮詢委員林翠雲介紹到場的貴賓，包括僑務諮詢委員呂耀勳、邱垂煌、徐湛生、許正雄、僑務顧問王孟恩、康秋霞、黃河芬、柑縣台灣同鄉會會長傅錦郎、柑縣台美商會副會長陳鳳桃、橙縣華人獅子會會長洪陳鋒、財務長楊怡文、世界華人工商婦女企管協會橙縣分會會長張淑華、台美菁英協會橙縣分會會長張祐凡。
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