橙僑中心台灣之愛音樂會 凝聚台僑歸屬感

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育（圖左三）及橙僑中心主任蕭蓓如（右二）代表僑務委員長徐佳青頒贈任教40年獎牌給聖地牙哥北郡中文學校陳麗美老師（右三），受獎人還有慈濟人文學校潘玫樺老師（左一）、蕭秀瓊老師(左二)及爾灣中文學校盧春麗老師（右一）。（記者蕭迪玉/攝影）

為慶祝教師節、中秋節及橙縣 華僑文教服務中心成立18周年，橙僑中心與橙縣七大僑團9月16日聯合舉辦台灣之愛音樂會，本著「以音樂會友、以音樂交流」的活動理念，促進老中青少與台灣之連結，並凝聚台僑對台灣的向心力與歸屬感。

台灣之愛音樂會總召集人呂耀勳致詞說，橙僑中心於2005年成立，當年僑務委員長張富美出席開幕儀式，並邀請作曲家鄭智仁演唱自創的歌曲，場面盛大感人，此後每年都舉辦台灣之愛音樂會。受新冠疫情 影響而停辦三年的傳統，今年恢復舉行可喜可賀。

駐洛杉磯經濟文化辦事處副處長張正育致詞表示，18年來隨著橙縣台僑成長壯大，橙僑中心活動場地已不敷使用，希望在政府協助下，促成橙僑中心建立專屬的活動場地，擴大對橙縣及聖地牙哥台僑的服務。