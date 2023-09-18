我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

「嗨中秋」園遊會 熱鬧聲中落幕

記者邵敏╱洛杉磯即時報導
20個美食攤位引來大批民眾嘗鮮。（記者邵敏／攝影）
20個美食攤位引來大批民眾嘗鮮。（記者邵敏／攝影）

洛杉磯世界日報和天普市政府聯合舉辦的「嗨中秋」園遊會，9月17日（周日）繼續熱鬧進行中，並於稍晚抽出長榮公司提供的洛杉磯台北往返機票。這是南加華人一年一度的傳統佳節盛會，精彩表演、美味小吃、親子活動、特價商品等，與民眾共度美妙周末。

17日天氣雖有些陰涼，但難以阻擋人們參與盛會的熱情。下午2時的娛樂節目開始前，最火爆的當數美食攤位一條街。燒烤店老闆一邊忙著烤肉，一邊介紹說，中午12時開始營業，一個小時就已經有50多單，生意比昨天還要好。當天20個美食攤位包括煎餅，波霸奶茶、臭豆腐、日式炸串等，引來大批民眾嘗鮮。

傳統的中秋佳節少不了燈籠，彩繪燈籠專區中午時分已經排著長隊，這是由H Mart（漢亞龍超市）獨家贊助，為到訪園遊的小朋友免費提供燈籠、燈泡以及畫筆顏料。充滿想像力的小朋友即興作畫，塗上自己喜歡的顏色、圖案，家長與孩子共同創作，感受暖意濃濃的親子時光。

接下來，持續6小時的精彩節目將輪番上演，由南加各大知名舞蹈團傾情演出，包括珠珠舞蹈（Pearl Dance Club）、方興土風舞社、東谷舞蹈團 、越南風情舞、元極舞、肚皮舞、Shikha熱舞、新宇舞蹈社等多族裔舞蹈，向民眾展現各地風采。

小朋友即興作畫，塗上自己喜歡的顏色、圖案。（記者邵敏／攝影）
小朋友即興作畫，塗上自己喜歡的顏色、圖案。（記者邵敏／攝影）
燒烤店一小時就已經賣出50多單。（記者邵敏／攝影）
燒烤店一小時就已經賣出50多單。（記者邵敏／攝影）
17日天氣雖有些陰涼，但難以阻擋人們參與盛會的熱情。（記者邵敏／攝影）
17日天氣雖有些陰涼，但難以阻擋人們參與盛會的熱情。（記者邵敏／攝影）

喜歡狗狗的民眾沒有錯過，當日下午五隻來自世界各地的「好狗公民」將帶來別開生面的演出，並非寵物狗傳統的上台走秀，而是訓練有素的好狗公民表演社交禮儀，讓愛狗人士一陣誇讚。20個美食攤位、80個特色攤位、三個主題遊樂區，晚間露天電影院，中秋佳節豐富活動。晚上主舞台的點燈儀式，感受明月、星海營造的難得美景，感受中秋節的氣氛。

「嗨中秋」園遊會在天普市政府旁的天普公園舉行，並於17日晚間結束兩天精彩的活動。

娛樂節目還沒開始前，最火爆的當數美食攤位一條街。（記者邵敏／攝影）
娛樂節目還沒開始前，最火爆的當數美食攤位一條街。（記者邵敏／攝影）
「嗨中秋」園遊會，9月17日繼續熱烈進行中。（記者邵敏╱攝影）
「嗨中秋」園遊會，9月17日繼續熱烈進行中。（記者邵敏╱攝影）

天普 南加 洛杉磯

上一則

嗨中秋╱紐約人壽設「拍照打卡區」送兔燈籠

下一則

梁成運被捕的省思

延伸閱讀

世報中秋嘉年華 金麥食品贊助大月餅

世報中秋嘉年華 金麥食品贊助大月餅
嗨中秋╱洛杉磯西區中文兒童合唱團 經典歌曲引共鳴

嗨中秋╱洛杉磯西區中文兒童合唱團 經典歌曲引共鳴
嗨中秋／珠珠舞蹈中秋主題舞 揭開17日表演序幕

嗨中秋／珠珠舞蹈中秋主題舞 揭開17日表演序幕
世報「嗨中秋」園遊會17日繼續 人間煙火氣等你來

世報「嗨中秋」園遊會17日繼續 人間煙火氣等你來
世報嗨中秋 精彩活動今天繼續

世報嗨中秋 精彩活動今天繼續
嗨中秋園遊會 近萬人同樂

嗨中秋園遊會 近萬人同樂

熱門新聞

房屋遭嚴重破壞，新屋主損失近百萬。（記者趙健/攝影）

華人417萬買新屋 一個月被盜6次 損失近百萬

2023-09-10 19:38
梅根目前在南加的聖塔芭芭拉生活。圖為她在當地的義大利菜餐廳吃生日前大餐。（取材自梅根IG）

前王妃梅根南加生活 開14萬元豪車吃8元速食

2023-09-12 18:45
嫌疑人得手後迅速逃跑。（目擊者視頻）

洛杉磯梅西再爆打砸搶 10餘劫匪人手1大袋從容離開

2023-09-11 15:04
南加兩名男子跟蹤一名購物者途中被捕。（ABC）

奢侈品店購物被跟蹤 南加爾灣住屋遭洗劫超10萬

2023-09-12 16:20
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警