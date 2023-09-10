我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

網傳加州街頭汽車秀「從洛城到金山灣區」 警方嚴陣以待

女神夢露故居拆除危機 市議會救援

記者趙健／綜合報導
瑪麗蓮夢露故居的拆除危機暫時被解除。（房產公司Mercer Vine）
瑪麗蓮夢露故居的拆除危機暫時被解除。（房產公司Mercer Vine）

洛杉磯市布倫伍德（Brentwood）社區的第五海倫娜大道上，有一座並不十分起眼的西班牙風格住宅，但這裡曾發生過震驚世界的故事。傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）在這座屋簷下結束了自己的生命，這座房屋也是她唯一獨立擁有過的房產。

1962年3月，瑪麗蓮夢露與劇作家Arthur Miller的第三段婚姻結束後，她以7萬5000美元買下了這處房產。同年8月，她因服用過量安眠藥在這裡死亡，年僅36歲，而這座房屋也因她的突然離世而成為焦點。網絡資料顯示，夢露去世時，她的家裡仍堆滿了未拆封的搬家紙箱。

1962年瑪麗蓮夢露在故居因服用過量安眠藥死亡，年僅36歲。（Wikipedia...
1962年瑪麗蓮夢露在故居因服用過量安眠藥死亡，年僅36歲。（Wikipedia）

今年7月，一位未公開身份的買家以近840萬美元現金購入這座房產後，立即啟動了拆除許可證的申請流程。據「紐約郵報」報導，洛杉磯建築暨安全局（L.A. Department of Building and Safety）後來批准了這座建築的拆除許可證。

但在許可證頒出的第二天發生了戲劇性轉變。洛杉磯市政府在8日市議會上，以12比0表決通過將夢露故居定為歷史文化古跡，並禁止對該房產進行重大改造，使得夢露故居暫時「倖免於難」。

今年7月，一位未公開身份的買家在以近840萬美元現金購入這座房產後，立即啟動了拆...
今年7月，一位未公開身份的買家在以近840萬美元現金購入這座房產後，立即啟動了拆除許可證的申請流程。（房產公司Mercer Vine）

六十年來，夢露故居已成為洛杉磯市最著名的地標之一，也是一個熱門的旅遊目的地。但洛杉磯城市規劃局（ Los Angeles Department of City Planning）發言人表示，該房產從未被選為地標性建築，直至2013年才被評估為「與瑪麗蓮夢露的相關性使其具有潛在的重要意義」，並稱這座房屋是「銀幕女演員瑪麗蓮夢露最後的家」，但仍需更多研究才能被納入地標性建築。

房產資料顯示，這座設有圍牆和門禁的單層住宅位於一條道路盡頭，面積約2600平方呎，共有四間臥室和三間浴室。客廳裡有一個墨西哥瓷磚內襯的壁爐、家庭活動室和辦公室。房屋戶外區域被鬱鬱蔥蔥的草坪、磚砌庭院和泳池環繞，前廊的瓷磚上裝飾著拉丁短語「Cursum Perficio」（我的旅程到此結束）。

夢露故居60年來已成為洛杉磯市著名地標之一，也是熱門旅遊景點。（房產公司Merc...
夢露故居60年來已成為洛杉磯市著名地標之一，也是熱門旅遊景點。（房產公司Mercer Vine）

據Robb Report報導，這棟房屋的前任屋主是一位對沖基金經理的妻子，該夫妻在2014年時以730萬美元購入這座房產，此後一直居住在這裡。但六個月前，這對夫婦花費1300萬美元在同一社區購買了一座規模更大的房屋，並在7月將舊居出售。

近年來，房屋所在的布倫伍德社區，因其不斷飆升的房價和破紀錄的成交量，吸引了大批開發商在此建造規模更大、更豪華的住宅，房屋拆除已變得越來越普遍。

洛杉磯 墨西哥 房價

上一則

雙十國慶盃高球賽9.25開打 有商務艙機票、BMW電動車、瑪莎拉蒂大獎

下一則

法廊快報╱上高乘載車道 寵物、孕婦不能加1 罰款490元起跳

延伸閱讀

夜店外爭吵鬥毆 洛杉磯男子與警方槍戰後逃逸

夜店外爭吵鬥毆 洛杉磯男子與警方槍戰後逃逸
女神夢露故居險遭拆除 洛市議會保住文化遺址

女神夢露故居險遭拆除 洛市議會保住文化遺址
洛杉磯捷運站起口角 青年被刺兇嫌在逃

洛杉磯捷運站起口角 青年被刺兇嫌在逃
洛縣出現西尼羅河病毒死亡首例 長堤也有人感染

洛縣出現西尼羅河病毒死亡首例 長堤也有人感染
東灣卡斯楚谷藏裸體社區 紅杉人自在生活無拘束

東灣卡斯楚谷藏裸體社區 紅杉人自在生活無拘束
ElliCor禮品店回饋社區 繪畫比賽拚創意

ElliCor禮品店回饋社區 繪畫比賽拚創意

熱門新聞

特價戴森空氣淨化器被藏在了貨架的最裡端。（受訪者提供）

南加好市多驚現99元Dyson產品 兩折清倉竟藏這裡

2023-09-06 21:21
物流業者兼貨車司機王志剛，現已經將貨車賣掉，退出物流行業。（記者啟鉻／攝影）

「卡車司機」月薪萬元不再 華人司機紛紛轉行

2023-09-03 02:19
這棟名為「 Palazzo di Vista 」的豪宅掛牌價曾高達8777萬7777元，共有七間臥室和11間衛浴。（aaronkirma.com）

20億勁球得主 再砸4500萬購南加豪宅

2023-09-07 15:35
洛杉磯加大在富比世公布的全美最佳大學中，排名第七。（取自洛杉磯加大）

富比世全美最佳大學 洛杉磯加大進前十

2023-09-06 02:19
華女張小姐近期四處淘寶，用十分低廉的價格，就將房屋改造得十分溫馨。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱單價10元 華人這樣改造ADU省錢又有設計感

2023-09-07 19:41
嫌犯搶奪價值1000元的酒，員工試圖制止遭持刀威脅。（ABC 7）

洛縣烈酒店遭零元購 員工試圖制止 嫌犯飛刀威脅

2023-09-02 12:28

超人氣

更多 >
公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美

公婆帶媳婦幼孫攔車抓姦 小三意外曝光 網狂讚：真的美
阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？

阿湯影迷好為難 「不可能」垮了「捍衛戰士」可再續？
華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元

華為新機衛星語音通話需搭配中國電信 每月10元
7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」

7歲女孩慶生得大禮 公園找到2.95克拉「金棕色鑽石」
摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機

摩洛哥強震增至1037死 斷交鄰國開空域給醫療班機