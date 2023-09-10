女神夢露故居拆除危機 市議會救援

瑪麗蓮夢露故居的拆除危機暫時被解除。（房產公司Mercer Vine）

洛杉磯 市布倫伍德（Brentwood）社區的第五海倫娜大道上，有一座並不十分起眼的西班牙風格住宅，但這裡曾發生過震驚世界的故事。傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）在這座屋簷下結束了自己的生命，這座房屋也是她唯一獨立擁有過的房產。

1962年3月，瑪麗蓮夢露與劇作家Arthur Miller的第三段婚姻結束後，她以7萬5000美元買下了這處房產。同年8月，她因服用過量安眠藥在這裡死亡，年僅36歲，而這座房屋也因她的突然離世而成為焦點。網絡資料顯示，夢露去世時，她的家裡仍堆滿了未拆封的搬家紙箱。

1962年瑪麗蓮夢露在故居因服用過量安眠藥死亡，年僅36歲。（Wikipedia）

今年7月，一位未公開身份的買家以近840萬美元現金購入這座房產後，立即啟動了拆除許可證的申請流程。據「紐約郵報」報導，洛杉磯建築暨安全局（L.A. Department of Building and Safety）後來批准了這座建築的拆除許可證。

但在許可證頒出的第二天發生了戲劇性轉變。洛杉磯市政府在8日市議會上，以12比0表決通過將夢露故居定為歷史文化古跡，並禁止對該房產進行重大改造，使得夢露故居暫時「倖免於難」。

今年7月，一位未公開身份的買家在以近840萬美元現金購入這座房產後，立即啟動了拆除許可證的申請流程。（房產公司Mercer Vine）

六十年來，夢露故居已成為洛杉磯市最著名的地標之一，也是一個熱門的旅遊目的地。但洛杉磯城市規劃局（ Los Angeles Department of City Planning）發言人表示，該房產從未被選為地標性建築，直至2013年才被評估為「與瑪麗蓮夢露的相關性使其具有潛在的重要意義」，並稱這座房屋是「銀幕女演員瑪麗蓮夢露最後的家」，但仍需更多研究才能被納入地標性建築。

房產資料顯示，這座設有圍牆和門禁的單層住宅位於一條道路盡頭，面積約2600平方呎，共有四間臥室和三間浴室。客廳裡有一個墨西哥 瓷磚內襯的壁爐、家庭活動室和辦公室。房屋戶外區域被鬱鬱蔥蔥的草坪、磚砌庭院和泳池環繞，前廊的瓷磚上裝飾著拉丁短語「Cursum Perficio」（我的旅程到此結束）。

夢露故居60年來已成為洛杉磯市著名地標之一，也是熱門旅遊景點。（房產公司Mercer Vine）

據Robb Report報導，這棟房屋的前任屋主是一位對沖基金經理的妻子，該夫妻在2014年時以730萬美元購入這座房產，此後一直居住在這裡。但六個月前，這對夫婦花費1300萬美元在同一社區購買了一座規模更大的房屋，並在7月將舊居出售。

近年來，房屋所在的布倫伍德社區，因其不斷飆升的房價 和破紀錄的成交量，吸引了大批開發商在此建造規模更大、更豪華的住宅，房屋拆除已變得越來越普遍。