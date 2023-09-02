高溫天氣 將影響身體健康

內陸帝國社區醫療工作者Esther Bejarano.（線上討論會截圖）

七月是全球歷史上最熱的一個月。加州 民眾也明顯感覺今年的夏季比以往更熱、時間更長。面對全球變暖的趨勢，炎熱會給加州人民的生活帶來什麼改變？少數族裔媒體（EMS）舉辦線上討論會，邀請專家探討高溫 帶來的影響。

加州州長計畫、研究辦公室社區抵抗高溫項目（Extreme Heat and Community Resilience Program）經理Braden Kay介紹說，加州58個縣即將面臨如亞利桑納州那樣的高溫，死亡谷最高氣溫破125度，中谷地區最高有115度。而夏季高溫也將變得越來越長，高溫正在影響人們的生活，例如不能做原本經常做的事情，以前炎炎夏季可能有三、四個月，如今可能要五、六個月。高溫還會讓有健康問題的人風險升高，擴大了人們健康的不平等性。

Braden Kay說，「這不是你奶奶那個年代的高溫天氣了。」政府正在努力普及高溫知識，旨在讓社區民眾在心理和身體上做好長期應對高溫的心理準備。此外，政府還計畫修建更多避暑中心（cooling center）等設施。

內陸帝國社區醫療工作者Esther Bejarano介紹說，人們必須要越來越習慣高溫天候並認真對待，特別是學校孩子們和農場工人。她說，有必要與這些受高溫影響最深的孩子、農民做一對一教育，告訴他們要佩戴太陽鏡、打太陽傘等。作為三個孩子的母親，她深切感受到孩子們在高溫天室外活動如何受限。她說，如今下午6時的溫度都在103至105度，導致兒子足球課不得不取消。她還表示，很多民眾家中甚至沒有空調，只能在車裡開空調避暑，還有的付不起高額帳單，有民眾一個月電費甚至高達600元。

Watsonville Wetlands Watch行政總監Jonathan Pilch介紹了校園綠化的情況。他所在的組織旨在恢復、擴大帕哈羅谷（Pajaro Valley）的綠化面積，特別藉助社區民眾和學區學生的力量來實現。Jonathan Pilch表示，校園是最需要綠化、樹蔭的地區之一，目前學校的樹蔭覆蓋不足5%。研究顯示，樹蔭不僅有利於孩子們的精神健康，還可以提升他們的學術表現。一棵樹要生長五年才可以提供陰涼，其帶來的效益可以延長50年至80年。