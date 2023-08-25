美食地圖／萬豪酒店「頤東精點」五星港點 優惠世報讀者

近日在香港移民聚集的蒙特利公園市萬豪酒店新開一家頤東精點（Chef Tony Dim Sum），將南加的港式飲茶品級提升到五星級酒店水準。（記者張宏／攝影）

飲茶、吃港式點心，不僅吃的是家鄉味，還有與時俱進的品質。近日在華人聚集的蒙特利公園市萬豪酒店新開一家「頤東精點」(Chef Tony Dim Sum)，為民眾提供五星級酒店水準的港式飲茶服務，且專門製作專屬萬豪分店的精品點心。

(影音來源：記者張宏)

老闆何惠東(Tony He)師承香港國際名廚楊貫一，他雖來自加拿大 ，但並不是南加 生面孔，在羅斯密(Rosemead)海港大酒樓(Sea Harbour)已陪伴本地饕客數十年的港式早茶記憶，那裡幾乎每個周末都大排長龍。如今他另外一個精品品牌頤東精點從加拿大開到南加，萬豪分店是他在南加的第三家分店，也是目前規格最高的一家。

何惠東說，五星級酒店要配置五星級的港式點心，頤東精點融合傳統與現代，如金箔蝦餃皇、黑松露燒賣、金箔流沙包、松露燒雞皇、鬼馬炸兩、蜜汁叉燒等都是人氣單品。何惠東很喜歡四處遊歷吃美食，給港點加入黑松露和使用墨魚汁就是他在義大利獲得的靈感，且材料也是精挑細選。

現代人口味與時俱進，尤其現在萬物皆漲，大家想花錢買到高品質的食物和服務。何惠東說，黑松露燒賣皮薄餡大，燒賣加少許黑松露，味道可口鮮美，微有松露的香氣。一口燒賣配一口茶，有很豐富的口感和體驗。鬼馬炸兩融合東西方的口感，將油條塞滿蝦仁肉搭配美乃滋。還有椰汁兔子糕，兼具視覺和味覺，明年龍年也許會有椰子小龍點心，讓大家有新鮮感。金箔流沙包和金箔蝦餃皇是黑色底搭配金色彰顯高雅尊貴。還有專為素食者提供的太極盞，餡料是全素但香氣撲鼻的蘑菇。

如今萬豪酒店的頤東精點雖開業不久，但門口時常大排長龍。何惠東說，他計畫擴展餐廳空間，並充分利用已有的空間，增加多一些包間，讓客人的不同需求。同時萬豪分店還會隨季節推出限時點心，如最近推出的草莓啫哩凍就是專為夏天製作。

世界日報 獨家優惠：從即日起的兩周內，到頤東精點蒙市萬豪分店就餐的民眾，持刊有頤東精點報導的世界日報可獲得一份免費點心(餐廳享有最終解釋權)。

頤東精點(Chef Tony Dim Sum)蒙市萬豪分店，免費泊車

地址：555 N Atlantic Blvd, Monterey Park, CA 91754＃A

電話：626-766-1919