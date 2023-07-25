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幫幫忙基金會 救援緬甸內戰難民

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
「幫幫忙基金會」與塔巴瓦正念超脫中心寺院合作，救助緬甸難民。（記者張庭瑜╱攝影）
「幫幫忙基金會」與塔巴瓦正念超脫中心寺院合作，救助緬甸難民。（記者張庭瑜╱攝影）

緬甸局勢持續動盪，因內戰造成大量傷亡和流離失所的情況下，洛杉磯「幫幫忙基金會」（Simply Help Foundation）7月24日（周一）發起募捐。基金會此前已募集到三個貨櫃的物資，包括食品、衣物和消毒用品等，用於援助緬甸受災民眾。

因為緬甸政府部門已陷入癱瘓狀態，救援物資無法直接運送至緬甸，幫幫忙基金會決定將已募集到的物資先送往泰國，然後由「塔巴瓦正念超脫中心寺院（Thabarwa Mindfulness and Detachment Center）」的僧侶協助，首先運送給逃往泰國的緬甸難民，接著再冒險進入緬甸境內，幫助受困的緬甸百姓。緬甸內戰已導致數千人喪生，150萬人無家可歸，人民生活陷入困難。

幫幫忙基金會創會會長鮑潘曉黛表示，在全球眾多災情中，緬甸是局勢最為嚴峻的地區之一。當地軍政府控制力強，學校、醫院及銀行都已停止運作，人民陷入極大的困境。為幫助緬甸居民，「幫幫忙基金會」過去三年已經捐贈五個貨櫃的物資，包括醫療器材、食品及尿布等。基金會還將竭盡所能為緬甸人民提供援助，讓他們感受到來自全球的溫暖和支持。

在近期的援助中，基金會注意到緬甸急需食品和日常用品，特別是貧困地區無法負擔的物品，如安全帽等。呼籲善心人士積極捐贈。

塔巴瓦正念超脫中心寺院的奧塔馬塔拉（Sayadaw Ottamathara）師父表示，緬甸的醫療系統已關閉兩年，為幫助普通人，寺院將房舍改建成醫院、孤兒院、藥局及學校，目前已收容近一萬名無家可歸者。因為難民人數眾多，寺廟急需補充食物、醫療及日常消毒用品等物資。他非常感謝幫幫忙基金會對緬甸人的幫助，同時呼籲社會各界善心人士伸出援手，共同幫助緬甸受難者。寺院還急需輪椅、食物和兒童讀物，期待民眾能提供支援。

「幫幫忙基金會」所捐出的物資包括食品、尿布及衣物等。（記者張庭瑜／攝影）
「幫幫忙基金會」所捐出的物資包括食品、尿布及衣物等。（記者張庭瑜／攝影）

緬甸 泰國 洛杉磯

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