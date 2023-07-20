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橙縣華人藝術家協會 李三寶講書法

爾灣市訊
長堤州大退休教授李三寶應邀在橙縣華人藝術家協會年會上，主講「清風墨香：中國書法之我見」。（記者蕭迪玉/攝影）
長堤州大退休教授李三寶應邀在橙縣華人藝術家協會年會上，主講「清風墨香：中國書法之我見」。（記者蕭迪玉/攝影）

橙縣華人藝術家協會2023年會日前在南海岸中華文化中心舉行，加州長堤州立大學退休教授李三寶應邀主講「清風墨香：中國書法之我見」，現場並展出會員作品，逾百位來賓參加了這場交流藝術創意的盛會。

在長堤州大開設第一門中國書法課的李三寶，曾於2000年策畫並主持第二屆國際東亞書法教育會議，他指出， 中國書法是文化底蘊豐富的藝術形式，綜合歷史、哲學、詩歌、文學，流露至深感情，反映社會習俗，也彰顯時代的意義。中國書法美學的三要素包括骨力、有機整體及氣韻生動，賞析書法給他帶來無窮的趣味。

去年慶祝80歲生日時，李三寶寫下一幅以夢為主題的作品：「人生如夢多殘缺，人生不可無夢，夢可圓，亦不無破碎之時，總應以平常心處之。」沒想到家裡的貓在玩耍時抓破了宣紙，渲染了未乾的墨汁，李三寶本想丟棄殘破的作品，轉念之間，將意外的效果留下來，裝裱後反而更能體現以平常心接納人生的領悟。

現任橙縣華人藝術家協會會長的王淑敏表示，該會成立於1991年，創會會長鍾維娜現仍活躍於藝術界，會員約200餘人，經常舉辦戶外郊遊寫生、藝術聯展及線上展等活動，每年並應邀參加爾灣地球村展出，透過藝術促進多元文化的交流。

橙縣華人藝術家協會會長王淑敏在年會上介紹她的近作。（記者蕭迪玉／攝影）
橙縣華人藝術家協會會長王淑敏在年會上介紹她的近作。（記者蕭迪玉／攝影）

書法 長堤 華人

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